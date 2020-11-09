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Александр Никитин потребовал организовать бесплатное тестирование на коронавирус
Сегодня, 10:09
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от своих заместителей и учреждений здравоохранения организовать бесплатное тестирование на коронавирус.
Ранее депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров заявил, что тестов не хватает – многим больным приходится делать их платно или совсем не делать. «Скорую помощь порой приходится ждать по два часа и более. В частных беседах врачи подтверждают существование обозначенных проблем, реальная статистика далека от официальной», - заявил депутат.
По словам губернатора, если у больного есть симптомы простуды заболевания, то он не должен делать тест за свой счет. Такого быть не должно, резюмировал Александр Никитин.
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