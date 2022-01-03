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В Тамбове разгорелись дебаты по поводу установки памятника губернатору
Вчера, 08:18
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По поручению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова на сайте «Госуслуг» проходит опрос о целесообразности установки в Тамбове памятнику тамбовскому губернатору Владимиру фон дер Лауницу.
Идея установки памятника вызвала горячие дебаты. По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, губернатор запомнился тем, что с особой жестокостью подавлял крестьянские восстания и рабочее движение.
Годы его правления с 28 августа 1902 года по 31 декабря 1905 года пришлись на первую русскую революцию. Именно при нем получили широкое распространение карательные полицейские отряды. Народное сопротивление подавлялось жестоко. Крестьян подвергали телесным наказаниям, судили военно-полевыми судами, массово расстреливали.
«Поэтому считаю сомнительной затеей устанавливать памятник Владимиру фон дер Лауницу, который окропил свое правление кровью тамбовских крестьян и рабочих», - считает Артем Александров.
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