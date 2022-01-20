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В Тамбове заявили о нарушениях на выборах
Сегодня, 14:08
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Продолжаются судебные разбирательства, связанные с выборами депутатов в 2021 году. На днях состоялось судебное заседание в Октябрьском районном суде по обжалованию итогов выборов на участке № 750 в городе Тамбове.
На данном участке партия «Единая Россия» получила несколько сотен голосов в Государственную Думу ФС РФ, а КПРФ – всего 8, - сообщает портал «ПРАВО68». По словам члена комиссии с правом решающего голоса Веры Савончик, бюллетени не демонстрировались, когда другие бюллетени считались под строгим контролем, результаты кардинально изменились. Кандидаты в депутаты от КПРФ набрали более чем в 15 раз больше чем партия. На требование члена комиссии пересчитать сборные бюллетени был получен отказ, якобы это «нецелесообразно».
В ноябре прошлого года полиция нашла признаки преступления в действиях членов избирательной комиссии на участке №750 в Тамбове.
«Мы убеждены, что пример на участке №750 не единичный по Тамбову. Мы неоднократно фиксировали нарушения – и подвоз людей, и вскрытия сейф-пакетов, и надомники, которые приносили куча голосов за партию власти в короткие сроки», – отмечает экс-кандидат в депутаты Госдумы Артём Александров.
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