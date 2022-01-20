В Тамбове заявили о нарушениях на выборах 0 Продолжаются судебные разбирательства, связанные с выборами депутатов в 2021 году. На днях состоялось судебное заседание в Октябрьском районном суде по обжалованию итогов выборов на участке № 750 в городе Тамбове.

После вмешательства прокуратуры расселен аварийный дом 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проведена проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома по ул. Октябрьская в августе прошлого года.

Застройщика дома по Коммунальной, 46 признали банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании банкротом ООО «Элитстрой». Скандально известный застройщик забросил строительство жилого дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Инициатором банкротства выступил Фонд защиты прав граждан.

Студенты ТГТУ выступают против введения QR-кодов 0 На фоне введения с февраля обязательных QR-кодов для прохождения в корпуса ТГТУ студенты сформировали инициативную группу. Инициативная группа студентов планирует провести собрание против обязательного введения кодов, а также обратиться в адрес руководства университета и прокуратуры.

Стенд «Мичуринцы—кавалеры боевых орденов» разместят в музейной комнате «Боевой славы» 0 Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88 а, накануне празднования очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Правление ММО ТО ООО

В суд поступило уголовное дело в отношении брата вице-губернатора 0 Октябрьский районный суд Тамбова приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Тамбовстроймеханизация» Мурата Габуева, его брат Арсен Габуев занимает должность заместителя главы администрации области, курирует строительство и дороги.

Владимир Громов уволился по собственному желанию 0 Задержанный и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимир Громов уволился по собственному желанию.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к лекарственному обеспечению граждан 0 Прокуратурой Мучкапского района по результатам проверки было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства лекарственное обеспечение отдельной категории лиц осуществлялось ненадлежащим образом.

В Тамбове из-за непогоды было отменено около десяти рейсов 0 В администрации Тамбовской области потребовали решить проблему с очисткой от снега взлетно-посадочной полосы аэропорта «Тамбов». На днях из-за непогоды было отменено около десяти рейсов.

Максим Егоров проведет с жителями «Прямую линию» 0 15 февраля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров проведет «Прямую линию» с жителями региона. Интересующие граждан вопросы они могут направлять...

На главу администрации города не подано ни одной заявки 0 Остается неделя до завершения процедуры приема заявок на должность главы администрации города Тамбова. По информации портала «НТ» до сих пор не подано ни одного заявления. Претенденты на этот пост могут подать заявку до 26 января.

Тамбовская область присоединилась к акции «Ёлки, палки и щепа» 0 Тамбовская область присоединилась к всероссийской акции «Ёлки, палки и щепа». Собранные по городу деревья (сосны, елки) на производственной базе АО «ТСК» пропускают через дробильную машину, а потом щепу использует для своих нужд тамбовский ипподром в качестве настила.

Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика 0 Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.

В области разработают Стратегию развития ТОС 0 В рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления.

В администрации Котовска прошли очередные обыски 0 Вчера в администрации города Котовска сотрудники правоохранительных органов провели очередные обыски, теперь в рамках уголовного дела о реконструкции местного парка культуры и отдыха. В кабинетах чиновников проводили изъятие документов, а также опрашивали сотрудников.

В «Тамбовском Артеке» стартовала первая смена 0 На прошедших выходных в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» стартовала первая смена, участниками которой стали 130 спортсменов региона

В Тамбове открылся единый бухгалтерский центр 0 На средства бюджетного гранта в Тамбове открылся единый бухгалтерский центр для НКО, где представители некоммерческого сектора могут получить помощь по оптимизации расходов или бухгалтерское сопровождение.

В Тамбовской области предложили отменить QR-коды 0 На этой неделе кабинет министров вместе со спикером Государственной Думы решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, мол, прежний законопроект не соответствует новому штамму коронавируса.

В Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника 0 На днях в Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника на улице Комиссара Московского. Злоумышленик проник в церковь, выдавив пластиковое окно, и украл 30 тысяч рублей и ящик для пожертвования.

В Тамбовской области прогнозируются осадки 0 Сегодня в Тамбовской области ожидаются осадки. Снег пройдёт и на следующей неделе, столбик термометра при этом может опуститься до -15 градусов.