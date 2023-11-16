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Список памятников в Тамбовской области пополнился восемью объектами
Вчера, 09:51
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В Тамбовской области внесли в реестр культурного наследия восемь зданий, из которых четыре расположены в областном центре, а остальные по одному находятся в городах Рассказово и Мичуринск, а также в Пичаевском и Моршанском округах. Приказы об их включении в реестр доступны на интернет-портале правовой информации.
Среди признанных памятниками в Тамбове объектов выделяются здание бактериологического института на улице Бориса Васильева, 5 (XX век), корпус лаборатории при оспенном телятнике («Конюшни бактериологического института»; XX — середина XX века), фельдшерская школа на улице Московской, 46 («Здание квартир служащих благотворительных земских учреждений»; начало XX века) и кухня губернской земской больницы на Московской, 29.
В Рассказово включен в реестр жилой дом на улице Комитетской, а в Мичуринске – Свято-Троицкий Козловский мужской монастырь в комплексе со множеством сооружений.
Также в реестр включены храм Воскресения Христова в селе Гагарине Пичаевского района и церковь Воскресения Христова в селе Серповом Моршанского района.
Документы устанавливают правила пребывания на территории объектов культурного наследия. Разрешены работы по сохранению, ремонту и реконструкции, а также хозяйственная деятельность, не нарушающая сохранность объектов. Строительные работы разрешены лишь в целях сохранения, и размещение рекламных конструкций запрещено.
В начале ноября департамент также объявил о взятии под государственную охрану Хитровского двухклассного земского училища в селе Хитрове Рассказовского района и здания общественного назначения в Рассказове.
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