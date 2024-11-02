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Глава Тамбовской области проверил ход ремонта теплосетей в Котовске
Вчера, 09:25
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Глава Тамбовской области Максим Егоров лично проверил, как идут ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в одном из многоквартирных домов Котовска. Поводом для визита стала аварийная ситуация на теплотрассе по улице Посконкина, 8Б, в результате которой температура в жилых помещениях упала до +18,5 градусов, что вызвало немало тревоги среди жителей.
Причиной снижения температуры стало серьезное повреждение на теплосетях, которые, как выяснилось, находятся в критическом состоянии из-за высокой степени износа. Учитывая, что авария произошла под недавно уложенным асфальтовым покрытием, местные власти приняли решение не вскрывать дорогу, а выполнить ремонт методом прокола, что позволит сохранить новый асфальт.
В ходе визита Егоров также пообщался с жильцами дома, выслушав их жалобы и пожелания. Как отметил губернатор, контроль за ситуацией с отоплением в жилых домах в регионе остается в числе приоритетных задач. Он заверил жителей, что власти делают все возможное для скорейшего устранения аварии.
На данный момент ремонтная бригада активно занимается заменой участков сети, однако сталкивается с трудностями, связанными с перепадами высоты труб, что усложняет прокладку и монтаж новых коммуникаций. Всего в рамках работ запланирована замена около 300 метров сетей, что, по заверениям специалистов, позволит восстановить полноценное теплоснабжение и предотвратить подобные аварии в будущем.
Региональные власти пообещали продолжить наблюдение за ходом работ и держать жителей в курсе.
Фото: Павел Васильев
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