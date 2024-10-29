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Жители Котовска остаются без тепла из-за затянувшихся коммунальных аварий
В Котовске крупная авария на теплосетях оставила значительное количество жителей без отопления. Как сообщает Центр управления регионом (ЦУР), от котовчан поступило около 300 жалоб, и по информации на данный момент, без тепла остаются примерно 50 домов из 227.
Местные власти пока ограничиваются формальными ответами на обращения, а компания «Компьюлинк Инфраструктура ТО» заявила о полном развертывании сил для устранения аварий. Министр ТЭК и ЖКХ региона Елена Бабикова отметила, что аварии на тепловых сетях оставили без тепла в том числе дома по улицам Северная и проспекту Труда. Для ремонта были привлечены бригады из соседних районов.
Губернатор Максим Егоров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что большая часть муниципалитетов области подготовилась к отопительному сезону вовремя, но в Котовске, несмотря на две недели с начала работ, жалобы продолжаются. С 18 по 28 октября поступило 273 обращения от жителей, которые уже более двух недель вынуждены оставаться без тепла. «Такое промедление недопустимо», — отметил Егоров.
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