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В Знаменском районе слесарь захлебнулся в навозосодержащих стоках
Сегодня, 12:08
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Вчера в Знаменском районе на территории цеха откорма сельскохозяйственной организации произошел смертельный случай. Слесарь спустился в колодец для проведения ремонтных работ, но вдохнув пары, потерял сознание и захлебнулся в навозосодержащих стоках. Следственными органами назначена судебно-медицинская экспертиза.
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