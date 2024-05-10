От укусов клещей пострадали почти 400 человек 0 По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 10 мая, в медицинские организации обратилось 396 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 93 ребенка, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Пострадавшим организована экстренная профилактика и

В Тамбове перенесли сроки отключений горячей воды 0 В Тамбове перенесли сроки проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей из-за похолодания, так как эти работы связаны с отключением горячей воды. Ситуация становится более острой из-за прохладной погоды в домах тамбовчан, и отключение горячей воды может ухудшить ситуацию.

Следственный комитет проведет проверку благоустройства сквера в пос. Строитель 0 Сквер «Молодёжный» в поселке Строитель г. Тамбова оказался под пристальным вниманием не только региональных СМИ, но и председателя Следственного комитета РФ, Александра Бастрыкина, который взял проверку по этому делу под свой контроль.

В Тамбове продолжают падать деревья 0 В Тамбове продолжают падать деревья из-за сильного ветра, что создает опасность для имущества граждан и их жизни, и здоровья. Один из таких случаев произошел недавно возле дома № 76 на улице Московской, где массивный фрагмент дерева упал на тротуар, задев припаркованные рядом автомобили и кабели.

В Тамбовской области снова прогнозируется сильный ветер 0 Согласно данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, почти каждый день на протяжении текущей недели территория Тамбовской области подвергается сильным порывам ветра. Этот тренд сохранится и сегодня, 10 мая. Ожидается, что порывы ветра

В 2025 году планируют благоустроить Ласковский карьер 0 В Тамбове завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Горожанам предстояло выбрать, какая территория будет преобразована к 2025 году.

В Строителе при благоустройстве нового парка выявлено ряд недочетов 0 При благоустройстве нового парка в поселке Строитель на сумму 26 миллионов рублей были обнаружены ряд недостатков. Среди них - некачественно уложенная плитка, асфальт с волнами, недостающие объекты и значительное срыв сроков выполнения работ, почти на полгода.

ЗАГС Знаменского округа оформлял фиктивное отцовство 0 Прокуратурой Знаменского района Тамбовской области было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного отделения ЗАГСа по статье "халатность". Инцидент связан с тем, что пять гражданок России, имеющих детей, подтвердили отцовство иностранных граждан, с которыми они не были знакомы,

Ветеран В.Ф. Дергачёв встречает 79-ю годовщину Победы в возрасте 99 лет 0 Сегодня, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем ветеранов, чьи деяния и жизненный путь наполнены героизмом и преданностью Родине. В Тамбове живут ветераны, прошедшие через тяготы войны, и среди них Василий Фёдорович Дергачёв, который встречает 79-ю годовщину

В Тамбовской области начала разрушаться вновь отремонтированная дорога 0 В Тамбовской области вновь были потрачены бюджетные средства на ремонт дороги, результат которого не соответствует ожиданиям. На этот раз вопрос касается дороги до Пичаево.

В Тамбове по нацпроекту отремонтировали дорогу на ул. Чичканова 0 Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тамбове ведется ремонт дорог. В частности, в 2023 году была приведена в нормативное состояние автодорога на Воздвиженское кладбище. Это участок дороги по улице Чичканова, начиная от дома № 1А и заканчивая улицей

Имущественный комплекс МУП «Тамбовтеплосервис» могут отдать в концессию 0 Прошло заседание комиссии по деятельности муниципальных унитарных предприятий при администрации города Тамбова. На этом собрании члены комиссии, включая депутатов гордумы, обсудили финансово-хозяйственную деятельность тамбовских предприятий за 2023 год и наметили планы на оставшуюся часть текущего

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А. 0 Накануне у здания МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное мероприятие - открытие мемориальной доски майору, кавалеру ордена Мужества Беззубкину Станиславу Алексеевичу.

Жители проезда Звёздный в Тамбове жалуются на машину, которая выгружает мусор 0 Жители проезда Звёздный в Тамбове обратились в «Тамбовскую сетевую компанию», которая занимается обработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), с жалобой на регулярные посещения автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом. Водитель этого автомобиля выгружает мусор неподалеку от контейнерной площадки возле

Предприниматель из Мичуринска осужден за хищение муниципального имущества 0 Мичуринский городской суд Тамбовской области признал виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями 64-летнего генерального директора ООО "Комплексные коммунальные системы" Олега Утешева. Суд вынес решение о назначении ему четырех лет лишения свободы в

В Тамбовской области выявили уклоняющихся от воинского учёта мигрантов 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону осуществили оперативный рейд, который позволил выявить мигрантов, избегающих постановки на воинский учет.

Матери 11 детей присвоено почётное звание «Мать-героиня» 0 За выдающиеся заслуги в поддержке института семьи и воспитании детей Тамбовчанка Татьяна Нагаева была удостоена почётного звания "Мать-героиня". Соответствующий указ №300 "О награждении государственными наградами РФ" был подписан недавно Президентом России Владимиром Путиным. Глава региона Максим

Арестован подозреваемый в подготовке терактов в судах 0 Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Тамбове гражданина России, подозреваемого в подготовке терактов по указанию украинских спецслужб. В результате обыска у мужчины были обнаружены самодельные взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о подготовке к теракту,

Православные отмечают Светлое Воскресение Христово 0 Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают святое событие — Пасху, которая также известна как Воскресение Христово, самый важный праздник в христианстве. Пасха связана с последней неделей жизни Иисуса Христа, известной как Страстная неделя, включающей предательство Иуды, суд, распятие и смерть

Жители Инжавинского округа обратились в СК насчет неудовлетворительного состояния медучреждения 0 Жители села Красивки Инжавинского муниципального округа Тамбовской области обратились с жалобой в Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации по поводу аварийного состояния местного медучреждения.