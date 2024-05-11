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В Тамбове открыли XVII театральный фестиваль им. Н. Рыбакова
Открытие XVII фестиваля имени Николая Рыбакова в Тамбове стало торжественным мероприятием, посвященным памяти народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина. Начало фестиваля было отмечено творческой встречей с народной артисткой России Еленой Харитоновой и Константином Юдаевым, посвященной великому актеру, ушедшему из жизни в январе 2024 года.
Фестиваль продлится до 20 мая, и на сцене тамбовского драмтеатра будут представлены спектакли театров из различных городов, включая Владимир, Орел, Донецк, Рязань и Ставрополь. В состав жюри войдут известные театральные критики, а главными наградами фестиваля станут премии «Актёр России», «Актриса России», «Признание» и награда «За честь и достоинство» имени Народной артистки РСФСР Татьяны Еремеевой (Битрих).
В программе фестиваля также предусмотрены разнообразные творческие вечера и встречи. Первым спектаклем фестиваля, «Доходное место» (12+), выступят актеры Владимирского академического театра драмы, представив его сегодня, 13 мая.
Фото: vk.com/tambovteatr
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