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В Тамбовской области начала разрушаться вновь отремонтированная дорога

Вчера, 13:37
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В Тамбовской области начала разрушаться вновь отремонтированная дорога В Тамбовской области вновь были потрачены бюджетные средства на ремонт дороги, результат которого не соответствует ожиданиям. На этот раз вопрос касается дороги до Пичаево.

4 километра дорожного покрытия были отремонтированы за 53 миллиона рублей. Предполагалось, что работы будут завершены к 2025 году, однако дорога была отремонтирована буквально за полгода. Объект был принят и оплачен в декабре прошлого года.

После зимы на дороге появились многочисленные разрывы. Верхний слой начал отслаиваться от нижнего.

Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру Тамбовской области. Они намерены добиться качественного ремонта дороги в рамках гарантийного срока за счет средств подрядчика.

Ранее было известно, что дорога до Жердевки, отремонтированная за 432 миллиона рублей, также испытывает проблемы. Работы по ремонту на данном участке также были выполнены в кратчайшие сроки - вместо трех лет дорожники справились за полгода.
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В Тамбовской области начала разрушаться вновь отремонтированная дорога

Вчера, 13:37
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