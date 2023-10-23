|
Дорогу «Каспий» — Сукмановка — Жердевка» хотят сдать раньше сроков
23 октября 2023
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава региона Максим Егоров осуществил осмотр процесса ремонтных работ на автодороге «Каспий» — Сукмановка — Жердевка». Эта дорога оставалась без ремонта в течение более 50 лет, и финансирование на ее восстановление было выделено в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», общая стоимость контракта превышает 432 миллиона рублей.
Подрядчик проводит укрепление дорожного основания, учитывая современные нагрузки от транспорта, укладывает два слоя асфальта, укрепляет обочины, ремонтирует пересечения и прилегающие участки, а также восстанавливает остановки общественного транспорта. Также предусматривается нанесение долговечной разметки из термопластика, установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков. Общая протяженность этой дороги составляет 23 километра, из которых на 19-ти километрах уже выполнены работы по холодной регенерации, а на 10-ти километрах уложен выравнивающий слой.
В Министерстве автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области отметили, что изначально эта дорога была спроектирована для выдерживания осевой нагрузки до 6 тонн, однако она не смогла выдержать интенсивное движение тяжелых грузовиков, что привело к серьезному разрушению. Проводимые работы по устранению выбоин и провалов на проезжей части оказались недостаточными для обеспечения комфортных условий движения транспорта.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.