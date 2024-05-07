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Имущественный комплекс МУП «Тамбовтеплосервис» могут отдать в концессию
Вчера, 13:13
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Прошло заседание комиссии по деятельности муниципальных унитарных предприятий при администрации города Тамбова. На этом собрании члены комиссии, включая депутатов гордумы, обсудили финансово-хозяйственную деятельность тамбовских предприятий за 2023 год и наметили планы на оставшуюся часть текущего года.
Ситуация с муниципальными унитарными предприятиями в городе Тамбове оказывается достаточно сложной, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В частности, рассматривается возможность привлечения частного партнера для управления имущественным комплексом МУП «Тамбовтеплосервис».
Судьба основного поставщика тепла и горячей воды через муниципальные котельные вызывает тревогу. По мнению экспертов, ситуация действительно сложная, требуется значительное финансирование для погашения долгов перед «Газпромом» за поставленный газ. Также существует значительная задолженность перед МУП «ТТС» со стороны управляющих компаний, часть которой, фактически, является безвозвратной из-за невозможности взыскания.
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ и председатель комитета по ЖКХ, Артём Александров, подчеркивает, что деятельность муниципальных унитарных предприятий требует наиболее тщательного внимания со стороны органов власти.
«Непростая ситуация возникает в 'Цнинском хозяйственном центре', который обеспечивает услуги населению в сфере ЖКХ в посёлке Строитель. Возникли проблемы с получением и обновлением лицензии от Роснедр. Возрастает число аварийных ситуаций, особенно на канализационных сетях, требующих солидных финансовых вливаний. Без поддержки, включая финансовую, ситуация наших предприятий в сфере ЖКХ будет только ухудшаться», - подчеркнул депутат Александров.
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