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Артем Александров: «ЖКХ нужно выводить из кризиса»
Вчера, 10:41
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Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с программным заявлением о необходимости оперативной разработки плана по выводу жилищно-коммунальной отрасли областного центра из системного кризиса.
«Проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса города Тамбова каждодневно доказывают простую истину, что муниципалитет не должен выступать сторонним наблюдателем, а обязан быть полноправным хозяином системы жизнеобеспечения», - считает Артем Александров.
Депутат отметил, что реализация инвестиционной программы «РКС-Тамбов» в 2021 году, как и в 2020 году, проходит с отступление от намеченных сроков. Проблемы с тамбовским водоканалом носят комплексный и системный характер, заменой отдельных проблемных участков не обойтись. Важно кардинально изменить подход к работе тамбовского водоканала, вернуть его под контроль муниципалитета.
В качестве положительного опыта депутат приводит практику деятельности коммунальной сферы в странах Европы, в том числе в Финляндии и во Франции.
Проблемы есть не только с водоканалом, но и поставщиком тепла и горячей воды МУП «Тамбовтеплосервис». Компания погрязал в долгах газовикам – речь идёт о сотнях миллионов. Долг сформировался, прежде всего, из-за долгов управляющих компаний, часть из которых даже не платежеспособна.
Свои предложения председатель комитета по ЖКХ направит в адрес администрации города.
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