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В Тамбове по нацпроекту отремонтировали дорогу на ул. Чичканова
Вчера, 13:23
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Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тамбове ведется ремонт дорог. В частности, в 2023 году была приведена в нормативное состояние автодорога на Воздвиженское кладбище. Это участок дороги по улице Чичканова, начиная от дома № 1А и заканчивая улицей Мичуринской.
Во время Второй мировой войны на этом мемориальном некрополе хоронили солдат, которых не удалось спасти в госпиталях. Здесь же появились братские могилы во время Великой Отечественной войны. Общее количество погребенных военных на кладбище составляет 5,5 тысячи человек.
Также в рамках национального проекта были отремонтированы другие участки улицы Чичканова: от улицы Монтажников до улицы Бориса Васильева, а также от улицы Советской до улицы Мичуринской. В ходе работ были установлены новые бортовые камни, обновлено дорожное покрытие, приведены в порядок парковки, съезды, пересечения, а также технические и пешеходные тротуары.
Для обеспечения безопасности дорожного движения были установлены пешеходные переходы с перилами и новые дорожные знаки, а также проведен монтаж новых светильников наружного освещения и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Общая стоимость выполненных работ составила более 79 миллионов рублей.
Фото: vk.com/bkadtambov
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