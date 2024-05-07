В Тамбове по нацпроекту отремонтировали дорогу на ул. Чичканова Комментариев: 0



Во время Второй мировой войны на этом мемориальном некрополе хоронили солдат, которых не удалось спасти в госпиталях. Здесь же появились братские могилы во время Великой Отечественной войны. Общее количество погребенных военных на кладбище составляет 5,5 тысячи человек.



Также в рамках национального проекта были отремонтированы другие участки улицы Чичканова: от улицы Монтажников до улицы Бориса Васильева, а также от улицы Советской до улицы Мичуринской. В ходе работ были установлены новые бортовые камни, обновлено дорожное покрытие, приведены в порядок парковки, съезды, пересечения, а также технические и пешеходные тротуары.



Для обеспечения безопасности дорожного движения были установлены пешеходные переходы с перилами и новые дорожные знаки, а также проведен монтаж новых светильников наружного освещения и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Общая стоимость выполненных работ составила более 79 миллионов рублей.



Фото: vk.com/bkadtambov Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тамбове ведется ремонт дорог. В частности, в 2023 году была приведена в нормативное состояние автодорога на Воздвиженское кладбище. Это участок дороги по улице Чичканова, начиная от дома № 1А и заканчивая улицей Мичуринской.Во время Второй мировой войны на этом мемориальном некрополе хоронили солдат, которых не удалось спасти в госпиталях. Здесь же появились братские могилы во время Великой Отечественной войны. Общее количество погребенных военных на кладбище составляет 5,5 тысячи человек.Также в рамках национального проекта были отремонтированы другие участки улицы Чичканова: от улицы Монтажников до улицы Бориса Васильева, а также от улицы Советской до улицы Мичуринской. В ходе работ были установлены новые бортовые камни, обновлено дорожное покрытие, приведены в порядок парковки, съезды, пересечения, а также технические и пешеходные тротуары.Для обеспечения безопасности дорожного движения были установлены пешеходные переходы с перилами и новые дорожные знаки, а также проведен монтаж новых светильников наружного освещения и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Общая стоимость выполненных работ составила более 79 миллионов рублей.Фото: vk.com/bkadtambov



