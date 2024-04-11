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В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон
Сегодня, 08:49
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В Тамбове было подписано постановление, согласно которому начались отключения тепла в домах с 10 апреля. Вчера, 11 апреля, более 1 600 многоквартирных домов, подключенных к центральной системе отопления, были отключены от теплоснабжения. Об этом сообщили из городской диспетчерской службы.
В настоящее время ресурсопоставщики продолжают поставлять теплоноситель в несколько социальных объектов по запросам. Среди них - бассейны "Надежда", спортшколы №6, МНТК "Микрохирургия глаза", детские сады "Белочка" и "Хрустальный башмачок", областная детская и глазная больницы, Дом ветеранов, школа №4.
Отмечается также, что с 10 апреля энергетики тамбовского филиала АО "Квадра" перевели генерирующее оборудование станции и ЦТП на летний режим работы и отключили насосные станции, которые обеспечивали теплоноситель в северную часть города в отопительный сезон. В "Квадре" добавили, что сразу после завершения отопительного сезона в городе начнутся ежегодные гидравлические испытания теплосетей.
Фото: министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
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