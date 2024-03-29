Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности Комментариев: 0



Фасад этого корпуса, расположенного на территории Тамбов-4, десятилетиями украшался панно, изображающим достижения советского народа в авиации и космонавтике. В новом проекте ремонта этого фасада планируется исключить мозаики.



Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» при поддержке Правительства Тамбовской области и партии «Единая Россия». Финансирование проекта предполагается из федерального и регионального бюджетов.



Сегодня монументальное искусство переживает не лучшие времена, особенно в Тамбове, где дефицит квалифицированных мастеров монументальной живописи был заметен еще в советские времена. Однако необходимого уважения к культурному наследию прошлого, к последним оставшимся элементам уникального архитектурного декора или стенописи, мы не видим.



Многие здания, построенные в советский период, украшались декоративными росписями, панно, мозаиками. Сейчас такое становится редкостью. Это происходит из-за отсутствия мастеров, временных затрат и высоких расходов — часто в разы превышающих стоимость ремонта здания с использованием более дешевых материалов, которые обычно используются при подобных работах.



«Когда на севере города расписали в технике аэрографии — далеко не монументальной и не долговечной — несколько панельных домов, из этого сделали событие. Когда по-тихому разрушают уникальные творения советского монументального искусства, об этом молчат. А ведь это самый настоящий вандализм. Прошу общественность и надзорные органы обратить внимание на ситуацию», - отмечает Артем Александров. Город Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности в погоне за быстрым заполнением бюджета, постепенно теряя свою неповторимую идентичность. Такое мнение высказал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, который получил обращение жителей города относительно планов по ремонту фасада многопрофильного кадетского корпуса имени Л.С.Дёмина.Фасад этого корпуса, расположенного на территории Тамбов-4, десятилетиями украшался панно, изображающим достижения советского народа в авиации и космонавтике. В новом проекте ремонта этого фасада планируется исключить мозаики.Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» при поддержке Правительства Тамбовской области и партии «Единая Россия». Финансирование проекта предполагается из федерального и регионального бюджетов.Сегодня монументальное искусство переживает не лучшие времена, особенно в Тамбове, где дефицит квалифицированных мастеров монументальной живописи был заметен еще в советские времена. Однако необходимого уважения к культурному наследию прошлого, к последним оставшимся элементам уникального архитектурного декора или стенописи, мы не видим.Многие здания, построенные в советский период, украшались декоративными росписями, панно, мозаиками. Сейчас такое становится редкостью. Это происходит из-за отсутствия мастеров, временных затрат и высоких расходов — часто в разы превышающих стоимость ремонта здания с использованием более дешевых материалов, которые обычно используются при подобных работах.«Когда на севере города расписали в технике аэрографии — далеко не монументальной и не долговечной — несколько панельных домов, из этого сделали событие. Когда по-тихому разрушают уникальные творения советского монументального искусства, об этом молчат. А ведь это самый настоящий вандализм. Прошу общественность и надзорные органы обратить внимание на ситуацию», - отмечает Артем Александров.



