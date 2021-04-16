385 лет со дня основания города Тамбова Комментариев: 0



«Порой кажется, что лицо того или иного населенного места выражается в красоте зданий, но это не совсем так. Бывают города, которые не впечатляют фасадами своих домов, но при этом создают ощущение уюта, художества, тайны, вызывают желание всегда в них возвращаться. Такое чувство у человека рождает городская среда, дающая возможность получать разнообразные и гармоничные зрительные впечатления», - написала в социальных сетях краевед Марина Климкова.



Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров отмечает, что город Тамбов достиг пика развития в Советское время – 1970-1980-ые годы. Именно в этот период население Тамбова достигло 300 тысяч человек, за 15 лет было построено около двух десятков ключевых объектов, в том числе автовокзал, дом быта «Русь», городской родильный дом, корпуса областной больницы.



«Сегодня город переживает не лучшие времена, как и страна в целом, но именно нам под силу изменить ситуацию в лучшую сторону. Никто, кроме нас не сделает нашу жизнь лучше. Поэтому нужно активно включаться в жизнь своего дома, двора, города», - считает Артем Александров. 17 апреля, Тамбову исполнилось 385 лет со дня основания. На топких лесистых берегах Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец был основан город-крепость для защиты государства от кочевников.- написала в социальных сетях краевед Марина Климкова.Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров отмечает, что город Тамбов достиг пика развития в Советское время – 1970-1980-ые годы. Именно в этот период население Тамбова достигло 300 тысяч человек, за 15 лет было построено около двух десятков ключевых объектов, в том числе автовокзал, дом быта «Русь», городской родильный дом, корпуса областной больницы.- считает Артем Александров.



