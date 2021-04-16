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385 лет со дня основания города Тамбова
17 апреля, Тамбову исполнилось 385 лет со дня основания. На топких лесистых берегах Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец был основан город-крепость для защиты государства от кочевников. «Порой кажется, что лицо того или иного населенного места выражается в красоте зданий, но это не совсем так. Бывают города, которые не впечатляют фасадами своих домов, но при этом создают ощущение уюта, художества, тайны, вызывают желание всегда в них возвращаться. Такое чувство у человека рождает городская среда, дающая возможность получать разнообразные и гармоничные зрительные впечатления»,
- написала в социальных сетях краевед Марина Климкова.
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров отмечает, что город Тамбов достиг пика развития в Советское время – 1970-1980-ые годы. Именно в этот период население Тамбова достигло 300 тысяч человек, за 15 лет было построено около двух десятков ключевых объектов, в том числе автовокзал, дом быта «Русь», городской родильный дом, корпуса областной больницы.«Сегодня город переживает не лучшие времена, как и страна в целом, но именно нам под силу изменить ситуацию в лучшую сторону. Никто, кроме нас не сделает нашу жизнь лучше. Поэтому нужно активно включаться в жизнь своего дома, двора, города»,
- считает Артем Александров.
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17 апреля, Тамбову исполнилось 385 лет со дня основания. На топких лесистых берегах Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец был основан город-крепость для защиты государства от кочевников.
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