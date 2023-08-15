Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов Комментариев: 0



Суть обращения возникла в связи с ситуацией, когда руководитель Фонда капитального ремонта Тамбовской области на собрании жителей дома № 131 по улице Чичканова весной этого года заявил, что деньги должны возвращаться домовладельцами, и если это не происходит в пределах программы, то следует рассмотреть вопрос о повышении тарифов.



Прокуратура подтвердила позицию депутата о том, что обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, где владельцы образуют фонд капитального ремонта в "общем котле", несмотря на недостаточную собираемость средств, подкреплена нормой части 1 статьи 182 Жилищного кодекса РФ. В данной статье уточняется, что это должно выполняться "в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта". Эти средства должны поступать из платежей владельцев помещений других многоквартирных домов, которые также формируют фонды капитального ремонта в "общем котле", а также из субсидий, выделяемых из бюджета субъекта Российской Федерации и/или местного бюджета, а также из других законно допустимых источников.



При этом прокуратура Октябрьского района отметила, что недостаток средств в фонде не может быть оправданием для освобождения регионального оператора от обязанности обеспечивать проведение капитального ремонта общего имущества. Прокуроры настаивают на выполнении законных обязательств региональным оператором - "Фондом капитального ремонта Тамбовской области" и подали исковое заявление в Октябрьский районный суд для обеспечения этого.



Ситуация с домом № 131 на улице Чичканова становится характерной и далеко не уникальной: многие дома в Тамбове сталкиваются с отказами в проведении капитального ремонта или его переносом из-за предполагаемой недостаточности средств в фонде. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, получил ответ из прокуратуры по поводу его обращения относительно возможности чиновников отказаться от ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в "общем котле", под предлогом недостаточной собираемости взносов в конкретных домах.Суть обращения возникла в связи с ситуацией, когда руководитель Фонда капитального ремонта Тамбовской области на собрании жителей дома № 131 по улице Чичканова весной этого года заявил, что деньги должны возвращаться домовладельцами, и если это не происходит в пределах программы, то следует рассмотреть вопрос о повышении тарифов.Прокуратура подтвердила позицию депутата о том, что обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, где владельцы образуют фонд капитального ремонта в "общем котле", несмотря на недостаточную собираемость средств, подкреплена нормой части 1 статьи 182 Жилищного кодекса РФ. В данной статье уточняется, что это должно выполняться "в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта". Эти средства должны поступать из платежей владельцев помещений других многоквартирных домов, которые также формируют фонды капитального ремонта в "общем котле", а также из субсидий, выделяемых из бюджета субъекта Российской Федерации и/или местного бюджета, а также из других законно допустимых источников.При этом прокуратура Октябрьского района отметила, что недостаток средств в фонде не может быть оправданием для освобождения регионального оператора от обязанности обеспечивать проведение капитального ремонта общего имущества. Прокуроры настаивают на выполнении законных обязательств региональным оператором - "Фондом капитального ремонта Тамбовской области" и подали исковое заявление в Октябрьский районный суд для обеспечения этого.Ситуация с домом № 131 на улице Чичканова становится характерной и далеко не уникальной: многие дома в Тамбове сталкиваются с отказами в проведении капитального ремонта или его переносом из-за предполагаемой недостаточности средств в фонде.



