Обманутые предприниматели считаю, что воронежский экс-предприниматель злостно уклоняется от погашения долгов Комментариев: 0



Добропорядочные организации и контрагенты ООО «Инждорстрой» не досчитались миллионов рублей в результате банкротства общества. В частности, несмотря на решение суда ООО «Инждорстрой» не выплатило ООО «Орион» задолженность в размере почти 8 млн рублей.



На тамбовской земле строительная организация ООО «Инждорстрой» работала более шести лет, реализовывая контракты по ремонту и строительству дорог, в том числе реконструировали подъезд к Жердевскому элеватору, дорогу Старчики - Знаменка – Сампур. Кроме того, ООО «Инждорстрой» является фигурантом уголовного, дела при ремонте дорог в Знаменке стоимость дорожных работ оказалась завышена.



С учетом сложившейся следственно-судебной практики под злостностью уклонения следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом – исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство, т.е. когда поведение должника свидетельствует о стойком, упорном нежелании выполнять решение суда. «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» обратилась к главному судебному приставу Тамбовской области А.М. Лузану с заявлением в отношении Дмитрия Кривенко бывшего руководителя ООО «Инждорстрой», который, по мнению заявителей, уклоняется от погашения кредиторской задолженности.Добропорядочные организации и контрагенты ООО «Инждорстрой» не досчитались миллионов рублей в результате банкротства общества. В частности, несмотря на решение суда ООО «Инждорстрой» не выплатило ООО «Орион» задолженность в размере почти 8 млн рублей.На тамбовской земле строительная организация ООО «Инждорстрой» работала более шести лет, реализовывая контракты по ремонту и строительству дорог, в том числе реконструировали подъезд к Жердевскому элеватору, дорогу Старчики - Знаменка – Сампур. Кроме того, ООО «Инждорстрой» является фигурантом уголовного, дела при ремонте дорог в Знаменке стоимость дорожных работ оказалась завышена.С учетом сложившейся следственно-судебной практики под злостностью уклонения следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом – исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство, т.е. когда поведение должника свидетельствует о стойком, упорном нежелании выполнять решение суда.



