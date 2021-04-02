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Расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменка близится к завершению
Вчера, 11:44
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В настоящее время по уголовному делу, связанному с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района запланировано проведение следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия по уголовному делу.
Напомним, что ООО «Инждорстрой» подало в администрацию Знаменского района фиктивные акты выполненных работ. По факту дорожный ремонт был выполнены незначительно или частично. Строительную компанию, некоторое время контролировал, по мнению общественности, скандально известный дорожник Дмитрий Кривенко.
Параллельно УМВД России по городу Тамбову проводило проверку в отношении Дмитрия Кривенко по факту возможного преднамеренного банкротства его строительных фирм. В настоящее время материал проверки находится на рассмотрении в органах прокуратуры.
«По нашему оценочному мнению, исходя из представленных Ассоциацией документов, журналистского расследования, пострадали десятки добросовестных тамбовских предпринимателей, ущерб исчисляется десятками миллионов рублей в связи с банкротством вышеуказанных организаций (судебные решения приобщены к делу), которые привели к акциям протеста пострадавших предпринимателей», — ранее заявляли представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.
Фото: pixabay.com
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