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Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ

Сегодня, 16:23
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Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФГлавному федеральному инспектору по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Пригорневу
Владимиру Борисовичу

Уважаемый Владимир Борисович!

Общественная организация «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей», редакция Информационного агентства «Тамбов-Информ» благодарит Вас за оперативное реагирование по решению вопросов, связанных с деятельностью ООО «Инждорстрой» и ООО «Инждорсервис», где руководителем и учредителем в свое время был Кривенко Д.А.

По нашему оценочному мнению, исходя из представленных Ассоциацией документов, журналистского расследования, пострадали десятки добросовестных тамбовских предпринимателей, ущерб исчисляется десятками миллионов рублей в связи с банкротством вышеуказанных организаций (судебные решения приобщены к делу), которые привели к акциям протеста пострадавших предпринимателей (см «Правду, как и свободу слова не задушить» - в Тамбове прошла акция протеста», В Тамбове прошел массовый митинг в поддержку малого предпринимательства).

Специалистами Ассоциации, юристами были проанализированы сотни страниц документов, касающихся деятельности ООО «Инждорстрой» и ООО «Инждорсервис», работавших до банкротства в Тамбовской и Воронежской областях.

Экономисты, юристы также проанализировали алгоритм действий, который привел к банкротству ООО «Инждорстрой» и ООО «Инждорсервис» (документы, подтверждающие выводы, были представлены).

Отметим, что в настоящее время сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области в рамках проверки дается оценка действиям Кривенко Д.А. Сотрудники полиции не исключают признаки состава преступления по статьям 195, 196 УК РФ (ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство»).

Хотя по нашему оценочному мнению, исходя из совокупности всего изученного материала, налицо все признаки, в том числе статьи 197 УК РФ – «Фиктивное банкротство», которое, к нашему недоумению, почему-то выпало из поля зрения следователей.

Возникает вопрос по логике расследования. Так, зам начальника УМВД России по Тамбовской области А.А. Соломатин утвердил 26.02.2021 постановление о передаче сообщения о происшествии по территориальности в УМВД России по городу Тамбову, хотя все указанные происшествия имели территориальную привязку по пострадавшим всего Тамбовского региона.

Причем такое поручение УМВД России по городу Тамбову, давалось уже дважды (2020, 2021 гг.), но существенных подвижек в его результативной части мы так и не увидели.

Владимир Борисович, хотелось бы обратить Ваше внимание и руководства УМВД России по Тамбовской области на действия (или бездействие, по оценочному мнению пострадавших) СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области, которая еще 20.07.2016 года возбудила уголовное дело №19204 (по части 4 статьи 159 УК РФ), а СО МОМВД России «Знаменский» 04.08.2016 года возбудил уголовное дело №19210 (часть 4 статьи 159 УК РФ), которые в дальнейшем были соединены в одно производство.

Это уголовное дело касается все тех же фигурантов, от которых пострадали десятки добросовестных представителей малого и среднего бизнеса Тамбовской области.

Прокуратурой Тамбовской области №15-329-2020 от 16.03.2021 на наш запрос было указано «по делу следственным органом неоднократно применялись незаконные решения о приостановлении расследования за неустановлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», которые отменялись прокуратурой области в порядке надзора (последнее – от 07.10.2020).

Хотя в исследованных материалах Ассоциации, журналистского расследования, ответа прокуратуры Тамбовской области от 16.03.2021 года (исх. №15-329-2020) прямо указываются: названия организаций, фамилии руководителей, должностных лиц, номера заключенных инвестиционных соглашений, подписанные акты о приемке выполненных работ, заключения экспертов о завышенных ценах в сравнении с фактической стоимостью работ и т.д. Все это в наличии.

К нашему недоумению, несмотря на все эти факты, оказывается найти лицо, подлежащее в качестве обвиняемого, вызывает у некоторых структур затруднения.

Владимир Борисович, убедительно просим Вас взять это уголовное дело под личный контроль, потому что здесь пострадал не только государственный бюджет (были возбуждены два уголовных дела по части 4 статьи 159), но в результате своей хозяйственной деятельностью на территории Тамбовской области ООО «Инждорстрой» и ООО «Инждорсервис» в том числе под восемь заключенных контрактов по Знаменскому району (более 120 миллионов рублей), которые не были исполнены и были выявлены хищения, заключали новые контракты на десятки миллионов рублей с представителями малого и среднего бизнеса Тамбовской области. В то же время, по нашему оценочному мнению, эти организации, находясь в предбанкротном состоянии, не способны были выполнить взятые на себя обязательства (решения судов, вступивших в законную силу, о взысканиях этих сумм в материалах расследования, как и материалы, касающиеся «странных» банкротств данных организаций).

Банкротство предприятий, сокращение рабочих мест, неспособность вести финансово-хозяйственную деятельность обанкротившихся предприятий, невыплата заработной платы, недоплаченные налоги, социальная нестабильность (митинги, одиночные пикеты), разочарование пострадавших людей в компетентности исполнительных органов власти, занимающихся расследованием этого дела – это, по нашему оценочному мнению, итог работы ООО «Инждорстрой» и ООО «Инждорсервис» и их руководителей на территории Тамбовской области.

Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей, вместе с гражданским обществом внесла свой вклад в разоблачение неэффективной деятельности Дмитрия Кривенко на посту руководителя госпредприятия «Крымавтодор». Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил в прошлом году Кривенко с должности.

«Мной принято сегодня решение, прямое поручение: первое – руководителя «Крымавтодора», у нас это товарищ Кривенко, уволить. Выговоры объявить товарищу Нефёдову, товарищу Суханову, это Служба автомобильных дорог Республики Крым, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», – тогда заявил Аксёнов.

Но останавливаться на этом, мы не намерены. Мы будем добиваться всестороннего расследования деятельности строительных фирм Кривенко на территории Тамбовской области и надеемся на Вашу поддержку!

С уважением,
сопредседатель Ассоциации в защиту
пострадавших предпринимателей В.В. Гаврилов

Фото ruspekh.ru
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