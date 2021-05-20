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Продолжается расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменке

Сегодня, 15:12
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Продолжается расследование уголовного дела по ремонту дорог в ЗнаменкеВ настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Инждорстрой», связанного с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - говорится в ответе прокуратуры области на запрос ИА «Тамбов-информ».

Напомним, речь идёт о работах, которые выполняло ООО «Инждорстрой», которое было связано с Дмитрием Кривенко. По муниципальным контрактам должны были отремонтировать дороги по улице Молодёжной и Октябрьской рабочего посёлка Знаменка. Работы были проведены частично, но подрядчику перечислили средства в полном объеме. В 2016 году по выявленным нарушениям со стороны должностных лиц ООО «Инждорстрой» были возбуждены уголовные дела.

Надзор за ходом следствия осуществляет прокуратура области. По выявленным в порядке надзора нарушениям в адрес начальника СУ УМВД России по Тамбовской области вносилось требование об устранении нарушений федерального законодательства.
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Сегодня, 15:12
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