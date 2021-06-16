Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» планируют направить в суд Комментариев: 0



Прием проходил в общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе по Тамбовской области. Н.В. Скоков отметил, что следственными органами завершено расследования уголовного дела в отношении руководства ООО «Инждорстрой» по ремонту дорог в Знаменском районе. Решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.



Как писали ранее, при ремонте дорог в Знаменке стоимость дорожных работ оказалась завышена. Так, по акту о приёмке выполненных работ – документ подписали 24 апреля 2014 года – сумма ремонта дороги по улице Молодёжной равнялась примерно 2 млн. 74 тысячам рублей. Эту сумму администрация Знаменского района перечислила на счёт ООО «Инждорстрой». Однако, как выяснилось позже, стоимость ремонта была завышена более чем на 235 тысяч рублей.



Аналогичная ситуация произошла и с ремонтом дороги по улице Октябрьской. По акту о приёмке выполненных работ (его тоже подписали в 2014 году) стоимость работ вышла чуть выше 2 млн. 788 тысяч рублей. Деньги были перечислены администрацией района на счёт ООО «Инждорстрой». Здесь тоже обнаружено завышение, но уже более внушительное – разница между названной и фактической стоимостью работ составляла почти 917 тысяч рублей.



Кроме того, речь шла о преднамеренном банкротстве ряда дорожных организаций из-за чего пострадали десятки добросовестных тамбовских предпринимателей (контрагентов), ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.



По результатам приема Николай Валентинович дал указание руководителям подразделений Управления и взял все обращения на личный контроль. Вчера начальник управления МВД России по Тамбовской области, генерал-майор полиции Н.В. Скоков провел прием представителей «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей», общественности и депутатского корпуса по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также череды сомнительных банкротств дорожных организаций.Прием проходил в общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе по Тамбовской области. Н.В. Скоков отметил, что следственными органами завершено расследования уголовного дела в отношении руководства ООО «Инждорстрой» по ремонту дорог в Знаменском районе. Решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.Как писали ранее, при ремонте дорог в Знаменке стоимость дорожных работ оказалась завышена. Так, по акту о приёмке выполненных работ – документ подписали 24 апреля 2014 года – сумма ремонта дороги по улице Молодёжной равнялась примерно 2 млн. 74 тысячам рублей. Эту сумму администрация Знаменского района перечислила на счёт ООО «Инждорстрой». Однако, как выяснилось позже, стоимость ремонта была завышена более чем на 235 тысяч рублей.Аналогичная ситуация произошла и с ремонтом дороги по улице Октябрьской. По акту о приёмке выполненных работ (его тоже подписали в 2014 году) стоимость работ вышла чуть выше 2 млн. 788 тысяч рублей. Деньги были перечислены администрацией района на счёт ООО «Инждорстрой». Здесь тоже обнаружено завышение, но уже более внушительное – разница между названной и фактической стоимостью работ составляла почти 917 тысяч рублей.Кроме того, речь шла о преднамеренном банкротстве ряда дорожных организаций из-за чего пострадали десятки добросовестных тамбовских предпринимателей (контрагентов), ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.По результатам приема Николай Валентинович дал указание руководителям подразделений Управления и взял все обращения на личный контроль.



