«Что изменит на селе преобразование районов в округа?» — задаются вопросом жители области Комментариев: 0



Общие настроения показывают обсуждения проблемы в социальных сетях. Есть комментарии с наивной надеждой на какие-то положительные перемены, но большая часть граждан смотрят на проблему реалистичнее. Из них преобладают две точки зрения: одни считают сельсоветы бесполезными, т.к. они не справляются со своими задачами; другие проводят параллели с подобного рода преобразованиями и укрупнениями в других сферах, которые, как мы все прекрасно видим, ничего положительного не принесли.



«Идея упразднения сельсоветов является одним из вариантов поиска форм управления в условиях хронического финансового дефицита обеспечения полномочий местной власти. Что сейчас мешает местным районным администрациям, призванным сопровождать деятельность сельсоветов, работать оперативно? Отсутствие законодательной базы вызывает массу вопросов и неопределённость для населения. Слежу за публикациями из других районов, в которых пытаются убедить, что для населения ничего не поменяется, тогда логичен вопрос, зачем все это затевается? А уж, коль затеяли, важно аргументировать более обстоятельно! Согласна с тем, что на селе кадровый голод, но ведь человека, который будет называться не главой, а сотрудником администрации муниципального округа, тоже искать придётся на местах. Или он будет не местный?» - заявляет Наталья Башмакова.



«Некоторые говорят, что, вероятно, будет меньше нецелевого расходования средств. А, вообще, все это очень печально. Укрупнениями школ, больниц, организаций обслуживания электрических сетей, водоканалов и прочее никаких положительных изменений не достигалось, на мой взгляд», — констатирует Артём Головкин.



«В селе Сабуро -Покровское сельский совет провел воду по улице, насыпал щебень, будет делать новую дорогу, дороги в деревне чисты от снега. Постоянные проблемы с водой у нас - сельсовет решает эти проблемы», — приводит пример качественной работы сельсовета Ксения Николаева. В районах Тамбовской области проходят общественные обсуждения преобразования районов в округа с последующей ликвидацией сельских советов. Несмотря на пассивность населения сельской местности в политических вопросах, некоторые жители высказываются скептически по поводу возможных перспектив, ведь по сути реформа, которую пытаются навязать сверху, это продолжение ликвидации остатков самоуправления, оставшихся нам в наследство от советской эпохи народовластия.Общие настроения показывают обсуждения проблемы в социальных сетях. Есть комментарии с наивной надеждой на какие-то положительные перемены, но большая часть граждан смотрят на проблему реалистичнее. Из них преобладают две точки зрения: одни считают сельсоветы бесполезными, т.к. они не справляются со своими задачами; другие проводят параллели с подобного рода преобразованиями и укрупнениями в других сферах, которые, как мы все прекрасно видим, ничего положительного не принесли.» - заявляет Наталья Башмакова.— констатирует Артём Головкин., — приводит пример качественной работы сельсовета Ксения Николаева.



