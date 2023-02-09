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Жители тамбовских сел выступают против ликвидации сельсоветов
Сегодня, 09:07
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В рамках предстоящей реформы местного самоуправления в Тамбовской области, которая предполагает переход к одноуровневой системе - сельсоветы ждет ликвидация, а на месте районов формирование муниципальных округов. Многие жители тамбовских сел не рады подобной инициативе, о чем пишут в социальных сетях и в СМИ региона.
В частности, д. Андриановка Заполатовского сельсовета Мучкапского района самая удалённая от районного центра. Жители справляются с насущными проблемами общими силами, глава сельсовета живёт с ними. Жители задаются вопросами, а что будет после ликвидации низового уровня местного самоуправления, кто будет вовремя расчищать дорогу или решать вопросы водоснабжения?
Вместе сельсоветов планируют ввести институт старост, которые будут работать на общественных началах. Сельский староста — доверенное лицо жителей села, их представитель при взаимодействии с местной властью. Он представляет интересы жителей и своевременно передает им необходимую информацию.
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