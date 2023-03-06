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Артем Александров: ликвидация сельсоветов усилит процесс деградации сел и деревень
Сегодня, 09:22
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С марта в Тамбовской области проходят публичные слушания по предложению властей о реорганизации муниципальных районов в округа с последующей ликвидацией сельских советов. Руководители органов местного самоуправления заявляют лишь о положительных моментах этого процесса.
Иного мнения придерживаются эксперты. По словам политолога Артема Александров уничтожение низового уровня власти и вместе с ним остатков социальной инфраструктуры, усилит процесс деградации сельских населенных пунктов.
«Важно подчеркнуть, что реформа не ограничится ликвидацией сельсоветов в Тамбовской области, а потянет за собой другие структурные изменения по сокращению прав населения на решение вопросов местного значения. Реформа ускорит процесс ликвидации сельских школ, библиотек и почт, поскольку отстранит местных жителей от решения вопросов ликвидации или реорганизации действующих», - считает Александров.
Аналогичного мнения и тамбовчане, например, Артём Ленин считает, что если упразднят сельсоветы, то жителям Малиновки и Троицкой Дубравы придется ехать за справкой в Тамбов, за 40 км. «Я считаю, что должен быть уровень местного самоуправления, не зря его образовали в 90 годы», - высказывает свое мнение житель сельской местности.
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