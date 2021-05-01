|
В Тамбовской области продолжается процесс исчезновения сёл и деревень
Вчера, 10:52
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях в городе Тамбове прошла конференция на тему: «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области». В течение последних лет «Тамбовское библиотечное общество» занимается сохранением исторической памяти о поселениях и их жителях. В Тамбовской области значительную часть населения составляют люди, родившиеся в сельской местности, к сожалению, достаточно часто в исчезнувших к настоящему времени населенных пунктах.
«Процесс исчезновения поселений, увы, продолжается. Даже если просмотреть Тамбовскую энциклопедию, изданную всего несколько лет назад, то уже можно заметить, что ряд указанных там населённых пунктов прекратил существование», - отмечает автор проекта Сергей Лямин.
Фото: Алексей Бучнев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.