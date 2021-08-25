Россельхозбанк в Тамбове расширяет сотрудничество с ведущими агентствами недвижимости Комментариев: 0



Так, с августа 2021 года купить жилую недвижимость по сниженной ставке можно с помощью ведущего агентства недвижимости региона «Этажи».



В банке действует широкая линейка ипотечных займов, позволяющая максимально удовлетворить потребности и пожелания тамбовчан.



«На сегодняшний день условия ипотечных займов Россельхозбанка – одни из самых конкурентных на региональном рынке. Благодаря партнерским отношениям филиала с крупнейшими застройщиками и ведущими агентствами недвижимости области ипотека становится еще более доступной для наших клиентов», - отметил заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов.



Для повышения эффективности работы с партнерами Россельхозбанк регулярно ищет новые формы взаимодействия с ними. Так, в настоящий момент ведется планомерная работа по аккредитации партнеров в качестве консультантов банка, которые наделены правом оформления и дальнейшего сопровождения ипотечных заявок на сайте Своё Жильё. Экосистема Свое Жильё позволяет не только в несколько кликов рассчитать стоимость кредита, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на ипотечный кредит в режиме онлайн, но и подобрать любой интересующий вид недвижимости в городе или поселке.



«Наши клиенты оценили удобство заключения договоров в режиме онлайн, особенно это удобно при нахождении в разных городах, - рассказывает директор агентства Дмитрий Сажнев. - Сейчас они не только могут купить у нас квартиру, но и оформить заявку на кредит».





На правах рекламы Тамбовский филиал Россельхозбанка расширил перечень ключевых агентств недвижимости, при приобретении жилья у которых действует специальные процентные ставки по ипотечным кредитам с дисконтом до 0,85 п.п. от базовых программ.Так, с августа 2021 года купить жилую недвижимость по сниженной ставке можно с помощью ведущего агентства недвижимости региона «Этажи».В банке действует широкая линейка ипотечных займов, позволяющая максимально удовлетворить потребности и пожелания тамбовчан.отметил заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов.Для повышения эффективности работы с партнерами Россельхозбанк регулярно ищет новые формы взаимодействия с ними. Так, в настоящий момент ведется планомерная работа по аккредитации партнеров в качестве консультантов банка, которые наделены правом оформления и дальнейшего сопровождения ипотечных заявок на сайте Своё Жильё. Экосистема Свое Жильё позволяет не только в несколько кликов рассчитать стоимость кредита, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на ипотечный кредит в режиме онлайн, но и подобрать любой интересующий вид недвижимости в городе или поселке.рассказывает директор агентства Дмитрий Сажнев.На правах рекламы



