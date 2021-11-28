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Срываются сроки сдачи в эксплуатацию ДК в Тамбовском районе
Сегодня, 10:09
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На днях врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил строительную площадку нового Дома культуры, который строится в с. Донское в Тамбовском районе и раскритиковал ситуацию с темпами работы на объекте. Из-за отсутствия должного контроля, по его словам, произошло сильное отставание от сроков сдачи.
Первоначально к полномасштабным работам должны были приступить весной текущего года, но из-за чехарды с подрядными организациями лишь в сентябре был завершен нулевой цикл.
На строительство сельского дома культуры было выделено из бюджета 28,2 миллиона рублей в рамках национального проекта «Культура». Одна из причин, почему строители не смогли выполнить фактический объём работ, — это резкое повышение цен на строительные материалы.
Первоначально работы должны были завершить до конца года.
Фото: Алексей Бучнев
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