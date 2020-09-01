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» » В селе Вячка Кирсановского района обновили дом культуры

В селе Вячка Кирсановского района обновили дом культуры

Сегодня, 10:29
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В селе Вячка Кирсановского района обновили дом культурыВ селе Вячка в Кирсановском районе был завершен капитальный ремонт здания сельского дома культуры. В ходе работ здание клуба заменили полы и электропроводку, произведена отделка фасада и внутренних помещений, а за счёт внебюджетных средств к клубу проложат новую дорогу.

Работы проводились, в том числе в рамках федерального проекта развития сельских территорий. В этом году с учетом федеральных средств, на нее выделено 900 миллионов рублей.
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