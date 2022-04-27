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ТВРЗ получит заказы на 3 млрд рублей
«Тамбовский вагоноремонтный завод» (ТВРЗ, филиал структуры РЖД АО «Вагонреммаш») получил дополнительные заказы на сумму более 3 млрд руб. Об этом заявило руководство области на встрече с работниками. Дополнительно на заводе планируют создать более 300 рабочих мест.
Проблемы на предприятии начались в 2020 году, когда из-за антиковидных ограничений резко упало число пассажирских перевозок и, соответственно, существенно снизились объёмы производства.
Фото: Павел Васильев
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«Тамбовский вагоноремонтный завод» (ТВРЗ, филиал структуры РЖД АО «Вагонреммаш») получил дополнительные заказы на сумму более 3 млрд руб. Об этом заявило руководство области на встрече с работниками. Дополнительно на заводе планируют создать более 300 рабочих мест.
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