ТВРЗ получит заказы на 3 млрд рублей 0 «Тамбовский вагоноремонтный завод» (ТВРЗ, филиал структуры РЖД АО «Вагонреммаш») получил дополнительные заказы на сумму более 3 млрд руб. Об этом заявило руководство области на встрече с работниками. Дополнительно на заводе планируют создать более 300 рабочих мест.

Жители пос. Тамбовский лесхоз ждут реакцию от властей на застройку Пригородного леса 0 День ото дня ситуация в пос. Тамбовский лесхоз по застройке участка прибрежной зоны площадью 6 тыс. кв.м. обостряется. Застройщик участка по ул. Лесная намерен оградить берег и лес бетонным забором. Жители категорически против, они выстроились живой цепью на пути строительной техники.

Директор «Парка культуры и отдыха» Мичуринска подозревается в преступлении 0 По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска Людмилы Сарафановой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

В Тамбове прошла акция в поддержку армии 0 27 апреля на площади «Музыки» в Тамбове прошел митинг в поддержку спецоперации российской армии на Украине. По информации региональных властей в мероприятии приняли участие около 7 тыс. человек.

Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак» 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать стадион «Спартак» из собственности города в собственность Тамбовской области. Целью передачи было заявлено приведение стадиона в нормативное состояние и дальнейшее финансирование всех расходов, связанных

Жители поселка Тамбовский лесхоз намерены живой цепью защищать лес 0 Нарастает конфликтная ситуация в поселке Тамбовский лесхоз в пригороде Тамбова, где жители выступают против застройки прибрежной зоны р. Цна. Долгие годы ситуация находилась в замороженном состоянии, и вот опять начались телодвижения, недавно приезжали потенциальные застройщики, которые начали

Участок дороги по улице Магистральной расширят до 4 полос 0 В северной части Тамбова продолжаются работы по расширению участка улицы Магистральная до 4 полос в районе кольца до пересечения с ул. Пахотной. На строящемся участке подрядчик планирует установить освещение, оборудовать тротуары и заездные карманы для общественного транспорта.

Дорожный фонд области дополнительно получит 1,5 млрд рублей 0 Правительство России распределило между регионами дополнительные денежные средства на региональные дорожные фонды. В частности наш регион дополнительно получит 1,5 млрд рублей.

В Тамбове прошел крестный ход 0 24 апреля по центральным улицам Тамбова прошел крестный ход в честь дня Пасхи. Маршрут крестного хода пролёг от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. По маршруту было временно ограничено движение транспортных средств.

В Первомайском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей 0 Вчера на территории Первомайского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 69-летняя женщина, ещё три человека с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Любимый вид отдыха - путешествия по странам 0 Компания SuperJob провела опрос среди жителей города Тамбова по вопросу предпочтений по видам отдыха. По результатам исследования самый любимый вид отдыха – путешествия по странам мира и городам.

При строительстве экотехнопарка планируется применение передовых технологий 0 Недавно делегация АО «ТСК» встретились с руководством крупнейшего в восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток» группы компаний «Эколайн», который располагается в Московской области. На нем отбирают 30 видов вторичного сырья и переработка отходов этого мусорного гиганта достигает 75%

Долги по зарплате превышают 60 млн рублей 0 В Тамбовской области остается сложной ситуация по росту задолженности по заработной плате.

Долгие годы сирота не могла получить жилье 0 Прокуратура через суд добилась обеспечения сироты благоустроенным жильем. Как было установлено еще в 2016 году сирота была включена в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако положенное жилье заявительнице так и не предоставили.

Олегу Бетину присвоили звание Почетный гражданин Тамбовской области 0 Вчера депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о присвоении звания Почётный гражданин Тамбовской области бывшему руководителю региона Олегу Бетину.

Китайская фирма требует от предпринимателей из Тамбова 620 тысяч рублей 0 В арбитражный суд Тамбовской области поступили исковые заявления от «Альфа Групп Ко., Лтд» (компания из КНР) о взыскании с предпринимателей из Тамбова денежных средств. Фирма является обладателем исключительного права на изображение героев корейско-китайского мультсериала «Супер Крылья: Джетт и его

Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы 0 Складывается непростая ситуация на Тамбовском вагоноремонтном заводе. По словам рабочих, ключевая проблема низкая заработная плата при тяжелых условиях труда.

Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям 0 Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного

На майские праздники сняли ковидные ограничения 0 В администрации Тамбовской области приняли решение снять ковидные ограничения на проведение массовых мероприятий, которые будут посвящены майским праздникам.

Под Котовском обнаружен артиллерийский снаряд 0 По информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации под Котовском в лесополосе был найден артиллерийский снаряд. На место сразу же выехали специалисты.