Улучшение качества жизни 75 тыс. семей – Россельхозбанк подвел итоги «сельской ипотеки» Комментариев: 0



По его словам, наибольшим спросом в 2022 году сельская ипотека пользуется у жителей Башкортостана. В топ-5 также входят Удмуртия, Татарстан, Оренбургская и Нижегородская области.



Клиенты могут приобрести или построить загородный дом в сельской местности с помощью кредита под 3%. Средний размер кредита увеличился до 2,6 млн рублей (в 2021 году он составлял 1,9 млн рублей). Самой популярной целью кредитования стала покупка готового дома с участком – 89% от всех выданных средств, на строительство дома пришлось около 11%.



«Большой интерес к переезду в собственный дом в сельской местности проявляют жители городов, особенно те, у кого есть дети. И для такой категории клиентов необходимы сервисы, позволяющие сориентироваться в новой, непривычной для них среде. Поэтому мы создали платформу по развитию сельских территорий «Свое Село». Она набирает популярность – уже более 1 млн пользователей. Здесь можно не только подобрать дом или участок, но и рассчитать стоимость строительных работ. Также можно сразу подать заявку на ипотеку и выбрать подходящий проект дома от аккредитованных подрядных организаций (из более чем 1500 вариантов)», - сказал глава Россельхозбанка.







По статистике банка, средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку в РСХБ, - 37 лет. При этом продукт набирает популярность и у клиентов моложе – 60% от общего количества заявок, поступивших во II квартале 2022 года.



Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.



Реклама. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015 Россельхозбанк выдал кредиты 75 тысячам семей на улучшение жилищных условий в рамках «Сельской ипотеки», став лидером этой программы. Общая сумма выдач достигла 150 млрд рублей. Об этом сообщил глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».По его словам, наибольшим спросом в 2022 году сельская ипотека пользуется у жителей Башкортостана. В топ-5 также входят Удмуртия, Татарстан, Оренбургская и Нижегородская области.Клиенты могут приобрести или построить загородный дом в сельской местности с помощью кредита под 3%. Средний размер кредита увеличился до 2,6 млн рублей (в 2021 году он составлял 1,9 млн рублей). Самой популярной целью кредитования стала покупка готового дома с участком – 89% от всех выданных средств, на строительство дома пришлось около 11%.- сказал глава Россельхозбанка.По статистике банка, средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку в РСХБ, - 37 лет. При этом продукт набирает популярность и у клиентов моложе – 60% от общего количества заявок, поступивших во II квартале 2022 года.Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.Реклама. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015



