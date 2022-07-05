Россельхозбанк подвел итоги розничного кредитования за первое полугодие 2022 года: более 4 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия Комментариев: 0



В ТОП-5 регионов по объему сделок по ипотеке вошли Москва (4,93 млрд руб.), Санкт-Петербург (669,5 млн руб.), Республика Башкортостан (425,7 млн руб.), Московская область (378,6 млн руб.) и Республика Удмуртия (348,9 млн руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках, увеличилась на 14%, а доля займов для покупки вторичного жилья – на 19%.







«Россельхозбанк поддерживает все сегменты жилищного кредитования, в том числе и на вторичном рынке, который традиционно пользуется высоким спросом в России. Мы своевременно реагируем на изменения ключевой ставки и корректируем ставки для клиентов, стремясь сделать ипотечное кредитование вторичного жилья доступным. Сейчас наблюдается повышенный интерес к жилищному кредитованию, это обусловлено снижением ставки по государственным программам льготной ипотеки. Более того, такие темы, как «зеленая ипотека», сегодня по-прежнему актуальны. Россельхозбанк в качестве неизменного лидера выдаёт сельскую ипотеку по ставке 3%, одной из целей которой является поддержка ИЖС и «зеленого» строительства», - прокомментировала директор департамента розничного бизнеса Ольга Шведова.



С начала 2022 года более 48 тысяч частных клиентов оформили потребительские кредиты в РСХБ на общую сумму более 18 млрд рублей. Наиболее востребован населением кредит на неотложные нужды. Его доля составляет 84% от общего объема выдачи потребкредитов физическим лицам в 2022 году, а 11% - это доля кредитов, предоставленных на погашение основного долга и оплату страхования.



Всего по состоянию на 1 июля 2022 года Россельхозбанк выдал более 50 тыс. кредитов на сумму около 31,4 млрд рублей. При этом динамика объемов выдачи займов демонстрирует уверенный рост как по количеству одобренных заявок, так и по их объемам.







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Россельхозбанк предоставил жителям России более 4 тысяч кредитов на приобретение жилья на сумму 14,2 млрд рублей. Доля ипотечных займов в розничном кредитном портфеле банка составила 46%. Самыми популярными программами ипотечного кредитования оказались «Сельская ипотека» (42,3%), которой воспользовалось более 1000 россиян, а также «Семейная ипотека» (26,18%), которая помогла 700 семьям. Кроме того, в I полугодии Россельхозбанк выдал более 350 целевых займов по программе «Ипотека с государственной поддержкой» (15,8%) на сумму более 2,5 млрд рублей.В ТОП-5 регионов по объему сделок по ипотеке вошли Москва (4,93 млрд руб.), Санкт-Петербург (669,5 млн руб.), Республика Башкортостан (425,7 млн руб.), Московская область (378,6 млн руб.) и Республика Удмуртия (348,9 млн руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках, увеличилась на 14%, а доля займов для покупки вторичного жилья – на 19%.прокомментировала директор департамента розничного бизнеса Ольга Шведова.С начала 2022 года более 48 тысяч частных клиентов оформили потребительские кредиты в РСХБ на общую сумму более 18 млрд рублей. Наиболее востребован населением кредит на неотложные нужды. Его доля составляет 84% от общего объема выдачи потребкредитов физическим лицам в 2022 году, а 11% - это доля кредитов, предоставленных на погашение основного долга и оплату страхования.Всего по состоянию на 1 июля 2022 года Россельхозбанк выдал более 50 тыс. кредитов на сумму около 31,4 млрд рублей. При этом динамика объемов выдачи займов демонстрирует уверенный рост как по количеству одобренных заявок, так и по их объемам.На правах рекламы



