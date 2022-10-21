Выявлены нарушения качества питьевой воды в с.Новое Грязное Сосновского района 0 В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области продолжают поступать жалобы жителей Тамбовской области на качество питьевой воды. Так, в августе текущего года к Уполномоченному обратился житель с.Новое Грязное Сосновского района с жалобой на качество питьевой воды из водоразборных

В Ахлебиновской роще в Тамбове высаживают молодые деревья 0 На территории Ахлебиновской рощи в Тамбове сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и зеленхоза высадили молодые саженцы дуба.

Студентам Мичуринского аграрного университета не выплатили стипендию 0 Сложная ситуация сложилась с задержкой выплат стипендией студентам Мичуринского государственного аграрного университета. В адрес главы Тамбовской области Максима Егорова стали поступать обращения на этот счет, что по состоянию на текущую дату стипендии за сентябрь не выплачены.

18 млн рублей составляют долги по заработной плате 0 По состоянию на октябрь суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам в Тамбовской области превышает 18 млн рублей, - сообщает Тамбовстат.

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей 0 В результате сильных продолжительных дождей, которые составили от 150 до 236% месячной нормы в Тамбовской области произошло переувлажнение почвы, что привело к остановке сезонных полевых работ во многих муниципальных образованиях.

Депутаты областной Думы призывают не торопиться с расширением Тамбова 0 На пленарном заседании Тамбовской областной думы 25 октября фракция КПРФ подняла вопрос о запланированном присоединении к Тамбову - Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов Тамбовского района.

Проведено первое заседание оперативного штаба 0 20 октября, Глава Тамбовской области Максим Егоров провел первое заседание оперативного штаба региона.

Дмитрий Самородин назначен начальником управления по охране ОКН 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров принял решение назначить руководителем управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Дмитрия Самородина, который ранее трудился в управлении соцзащиты, а до этого в администрации города Тамбова.

Администрация Тамбова выделила инвалидам полуразрушенное помещение 0 В Тамбове назревает очередной скандал, связанный с выделением администрацией города Тамбова в безвозмездное пользование НКО «Преодоление», занимающееся помощью молодым инвалидам, помещение в полуразрушенном состоянии.

Тамбовчане задаются вопросами целесообразности инициативы присоединения трех сельсоветов 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований путем объединения Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов Тамбовского района с городским округом - город Тамбов.

У благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины» появился официальный сайт 0 В благотворительный фонд «Развитие Тамбовщины», созданный представителями предпринимательского сообщества региона, продолжают поступать средства. Деньги направляются на конкретные нужды тамбовчан, которые принимают участие в специальной военной операции. Узнать подробнее о фонде можно на

Проверка по факту гибели рабочих находится на контроле прокуратуры 0 18 октября 2022 года, около 14 часов в районе пересечения улиц Веселой и Шатрова в северной части города Тамбова при проведении работ погибли 2 человека.

Тамбовский пауэрлифтер установил рекорд России 0 Завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях воспитанник спортивно-адаптивной школы Константин Мацнев установил рекорд России. Он поднял вес – 250 кг.

Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов 0 Возможно, в ближайшее время Тамбовская городская Дума выступит с инициативой преобразования муниципальных образований путем объединения трех сельсоветов Тамбовского района с Тамбовом.

Прокурор области проведет тематический прием по вопросам ЖКХ 0 Прокурор Тамбовской области Гулягин Александр Юрьевич и и.о. директора Департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области Левченко Инна Николаевна 24 октября 2022 года с 14.00 до 17.00 будут осуществлять личный приём граждан по вопросам

Подростки в Тамбове погасили «Вечный огонь» 0 Вчера в Тамбове трое подростков погасили «Вечный огонь». Личности всех трёх подростков были практически сразу установлены по камерам видеонаблюдения. Сообщается, что один из школьников уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Частный собственник приватизировал нежилое помещение Тамбова за 813 тысяч рублей 0 В Тамбове продолжается политика продажи муниципальной собственности в частные руки. С помощью этого власти пополняют городскую казну. Так, недавно частник приобрёл нежилое помещение по адресу улица Никифоровская, 26, заплатив 813 тысяч рублей.

В Тамбовской области одна из самых высоких стоимостей продуктовой корзины 0 По информации Тамбовстата стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за сентябрь 2022 г. составила 5115,00 рублей в расчете на месяц и уменьшилась по сравнению с августом т.г. на 2,0%; с начала текущего года

ФК «Спартак» одержал победу над «Сахалином» 0 Очередную победу одержал тамбовский футбольный клуб «Спартак», который сразился в игре с командой «Сахалин».

В Тамбове на крыше жилого дома произрастали березы 0 Долгие годы жильцы дома № 6 по ул. О. Кошевого добиваются от властей капитального ремонта кровли в доме и проведения работ по элементарному благоустройству двора.