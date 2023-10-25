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УФАС выявило нарушения при организации торгов по выбору управляющих компаний
Сегодня, 12:40
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Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) в Тамбовской области получило жалобу относительно действий организатора торгов в рамках проведения конкурса по выбору управляющих организаций, ответственных за управление многоквартирными домами в городе Тамбове. Об этом сообщила официальная пресс-служба УФАС.
Согласно жалобе, организатор торгов установил неправомерные требования в конкурсной документации, включая обязательное предоставление бухгалтерского баланса за последний год как часть заявки для участия в конкурсе. Для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения, также потребовали налоговую декларацию по единому налогу.
Комиссия, назначенная организатором торгов для рассмотрения заявок, принимала решения о допуске или отказе в допуске управляющих компаний к участию в конкурсе, не учитывая необходимые законодательные требования. Кроме того, протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, были размещены с нарушением установленных сроков.
В результате проведенной проверки, УФАС вынесло предписание организатору торгов, требуя отменить протоколы и внести соответствующие изменения в конкурсную документацию.
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