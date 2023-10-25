Жители села Красивка просят отремонтировать больницу Комментариев: 0



По словам жителей, ранее в селе существовала полноценная больница, в которой работали различные специалисты, были больничные палаты, операционная и даже отделение для родов. Однако, как утверждают граждане, из-за проведенных "оптимизационных" мероприятий больницу по факту уничтожили. В настоящее время в Красивке действует всего лишь небольшой врачебный участок с одним врачом. Ему предоставлен закуток в аварийном здании бывшей больницы. Врач и медсестра работают в непригодных условиях, и врач не может полноценно осматривать пациентов из-за сырости и холода в своем кабинете. По словам жителей, теперь им приходится отправляться в Инжавинскую центральную районную больницу даже из-за незначительных проблем, что является серьезным неудобством.



Жители села попытались обратиться к районным властям, но им было сказано, что решение этой проблемы лежит на уровне области. Обращение к областным органам здравоохранения несколько лет назад привело к тому, что чиновники описали местным жителям совершенно иное положение дел. Они утверждали, что в больнице всё хорошо, работают два врача, а также прививочный, процедурный кабинет и кабинет электрокардиографии. Подчеркивалось, что ежедневно проводится забор крови для лабораторных анализов в Инжавинской центральной районной больнице и другие услуги предоставляются на высоком уровне.



Весьма циничными были устные ответы жителям, задавшим вопрос о ремонте больницы. Им говорили, что больницу можно закрыть из-за недостаточно большого числа посетителей. Однако жители удивляются этому заявлению, указывая, что потребность в больнице очень высокая. Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа бьют тревогу и просят огласки в вопросе ремонта местного врачебного пункта, - сообщает издание «ПРАВО68».По словам жителей, ранее в селе существовала полноценная больница, в которой работали различные специалисты, были больничные палаты, операционная и даже отделение для родов. Однако, как утверждают граждане, из-за проведенных "оптимизационных" мероприятий больницу по факту уничтожили. В настоящее время в Красивке действует всего лишь небольшой врачебный участок с одним врачом. Ему предоставлен закуток в аварийном здании бывшей больницы. Врач и медсестра работают в непригодных условиях, и врач не может полноценно осматривать пациентов из-за сырости и холода в своем кабинете. По словам жителей, теперь им приходится отправляться в Инжавинскую центральную районную больницу даже из-за незначительных проблем, что является серьезным неудобством.Жители села попытались обратиться к районным властям, но им было сказано, что решение этой проблемы лежит на уровне области. Обращение к областным органам здравоохранения несколько лет назад привело к тому, что чиновники описали местным жителям совершенно иное положение дел. Они утверждали, что в больнице всё хорошо, работают два врача, а также прививочный, процедурный кабинет и кабинет электрокардиографии. Подчеркивалось, что ежедневно проводится забор крови для лабораторных анализов в Инжавинской центральной районной больнице и другие услуги предоставляются на высоком уровне.Весьма циничными были устные ответы жителям, задавшим вопрос о ремонте больницы. Им говорили, что больницу можно закрыть из-за недостаточно большого числа посетителей. Однако жители удивляются этому заявлению, указывая, что потребность в больнице очень высокая.



