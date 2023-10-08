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Представители «Почты России» обещают, что отделение в с. Красивке закрыто не будет
Недавно в издании «ПРАВО68» появилась статья, в которой рассказывается о недовольстве жителей села Красивки Инжавинского округа Тамбовской области. Главной темой статьи стало закрытие местного почтового отделения, что вызвало беспокойство у местных жителей. Эта новость была широко охвачена региональными СМИ.
Хотя сотрудники почты продолжали предоставлять услуги населению в помещении сельсовета, здание почтового отделения, по утверждению, находилось на реконструкции, но работы не проводились. В связи с этим, жители начали подозревать, что отделение почтовой связи в селе может быть закрыто навсегда.
После публикации этой новости, редакция издания получила сообщение от представителей «Почты России» с комментариями по этому вопросу.«Мы ни в коем случае не оставим жителей с. Красивка без почтовых услуг. Сейчас там идёт поэтапный комплексный ремонт отделения 393345. Все работы, включая обновление внутренних помещений и фасада здания, планируется завершить до конца 2023 г.»
, — говорится в сообщении.
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