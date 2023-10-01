Жители Красивки Инжавинского района опасаются остаться без почтового отделения Комментариев: 0



На первый взгляд, такой ход событий выглядит вполне разумным: ремонт нужен. Однако жители села начали воспринимать это решение с некоторым недовольством и не без основания. Прошло уже более четырех месяцев, а никаких ремонтных работ так и не началось. Местные жители решили обратиться за разъяснениями через официальный сайт "Почты России". Ответ, который они получили, вызвал у них ряд вопросов и недоумений. Во-первых, жителей смутило отсутствие слова "временно" в объявлении о переносе почтового отделения. Во-вторых, указанная дата переноса значительно расходилась с фактической, отличаясь почти на месяц.



Кому-то это может показаться незначительной деталью, но в контексте закрытия села отделения Сбербанка и полноценной больницы, перспектива закрытия и почтового отделения выглядит более серьезной. Пожилые жители начинают беспокоиться о том, как они будут получать пенсию. Ездить в соседний Инжавино? Но там всегда длинные очереди, а общественный транспорт ходит редко.



Возможно, некоторым покажется, что местонахождение почты в здании сельсовета не так важно. Однако есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это вопрос безопасности. В почтовом отделении сотрудники могли считать деньги за закрытыми дверями, тогда как в сельсовете этот процесс происходит на обозрение всех. Во-вторых, режим работы изменился. Раньше корреспонденцию из отделения забирали практически каждый день, а теперь это делается всего один раз в неделю, по четвергам. В небольшом селе Красивка, расположенном в Инжавинском округе Тамбовской области, местные жители рассказывают о закрытии почтового отделения № 393345 с 18 мая текущего года. По официальной версии, это сделали с целью проведения ремонта, и почта временно переехала в помещение сельсовета.На первый взгляд, такой ход событий выглядит вполне разумным: ремонт нужен. Однако жители села начали воспринимать это решение с некоторым недовольством и не без основания. Прошло уже более четырех месяцев, а никаких ремонтных работ так и не началось. Местные жители решили обратиться за разъяснениями через официальный сайт "Почты России". Ответ, который они получили, вызвал у них ряд вопросов и недоумений. Во-первых, жителей смутило отсутствие слова "временно" в объявлении о переносе почтового отделения. Во-вторых, указанная дата переноса значительно расходилась с фактической, отличаясь почти на месяц.Кому-то это может показаться незначительной деталью, но в контексте закрытия села отделения Сбербанка и полноценной больницы, перспектива закрытия и почтового отделения выглядит более серьезной. Пожилые жители начинают беспокоиться о том, как они будут получать пенсию. Ездить в соседний Инжавино? Но там всегда длинные очереди, а общественный транспорт ходит редко.Возможно, некоторым покажется, что местонахождение почты в здании сельсовета не так важно. Однако есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это вопрос безопасности. В почтовом отделении сотрудники могли считать деньги за закрытыми дверями, тогда как в сельсовете этот процесс происходит на обозрение всех. Во-вторых, режим работы изменился. Раньше корреспонденцию из отделения забирали практически каждый день, а теперь это делается всего один раз в неделю, по четвергам.



