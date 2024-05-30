Пострадавшим от атаки украинского БПЛА будет оказана помощь 0 31 мая ночью Тамбовскую область атаковал беспилотник самолетного типа ВСУ. Силами ПВО он был уничтожен, однако в одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа от ударной волны выбило стекла. Пострадавших нет.

1 июня стартует купальный сезон 0 Первого июня в Тамбовской области начнется купальный сезон. На территории региона уже оборудовано 64 пляжа, из которых пять соответствуют высокому уровню комфорта. Летние зоны отдыха созданы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Бывший замдиректора «Тамбовавтодор» окажется на скамье подсудимых 0 Бывший заместитель директора «Тамбовавтодор» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области.

Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды» 0 Тамбовский блогер Фёдор, известный под псевдонимом «Артефакт», оказался в центре скандала из-за своей реакции на новостную публикацию. Недовольный материалом, Фёдор выразил желание «набить морды и переломать пальцы» местным журналистам, о чем написал в своем телеграм-канале.

В Тамбовской области охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты 0 С начала 2024 года в охотничьих угодьях Тамбовской области было проведено 1144 выездных рейда, в ходе которых охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты.

Депутаты Тамбовской городской Думы довольны ремонтом дорог в Тамбове 0 На заседании Тамбовской городской Думы администрация города представила отчет о проделанной за прошедший год работе по содержанию и ремонту дорог. Отчет зачитал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Денис Зоологин. Он сообщил, что на ремонт дорог в

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске 0 28 мая свой профессиональный праздник отметили в Мичуринске пограничники – хранители рубежей нашей страны. За сутки до дня пограничника была проведена Всероссийская акция «Боевой расчет». Акцию провел ветеран боевых действий на таджико – афганской границе А.Л. Медников. Флаг поднимал ветеран боевых

В Тамбовской области подсчитали потери от заморозков 0 Весенние заморозки уничтожили 6,2% посевных площадей в Тамбовской области, сообщила 28 мая пресс-служба местного министерства сельского хозяйства.

Новая дорога в Сосновском округе за 1,3 млрд рублей прорастает травой 0 Дорога до Сосновки, принятая в декабре 2022 года, вскоре перестала радовать тамбовчан. Спустя год на ней были обнаружены многочисленные просадки, разрушения асфальта и трещины в верхнем слое. Подрядчик тогда провел ямочный ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Суд рассмотрит дело перевозчика о мошенничестве с использованием социальных карт 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве с использованием льготных транспортных карт в Мичуринске (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Как сообщает «Коммерсант», перед судом предстанет 41-летний Дмитрий Щетинин.

Парк Дружбы в Тамбове закроют для посещения 0 Лыжный стадион в парке «Дружба» в Тамбове временно закроется для посещения с 27 мая из-за ремонтных работ. В ходе реконструкции будут обновлены асфальтовые покрытия на трассах длиной 1,5 и 3 км.

Инфляция в Тамбовской области составила 6,7% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле составила 6,7%, что ниже общероссийского уровня. Основной причиной роста цен в регионе стали увеличенные расходы производителей, сообщили в тамбовском отделении Банка России.

В Рассказовском округе погибла невеста в ДТП накануне свадьбы 0 Поздно вечером 24 мая на участке трассы «Рассказово - Нижнеспасское - Ахтырка» произошла авария.

В Тамбове планируют отремонтировать ДК «Знамя труда» 0 В Тамбове планируется капитальный ремонт Дома культуры «Знамя труда», расположенного на улице Интернациональной, рядом с железнодорожным вокзалом. На обновление здания выделено около 104 миллионов рублей из муниципального бюджета. В 2024 году на работы будет потрачено 48,2 миллиона рублей, а в 2025

В Тамбове новые спортивные площадки уже пришли в негодность 0 «Кто понесет ответственность за систематическое некачественное благоустройство?» — задается вопросом депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артём Александров. Он напоминает своим читателям, что каждую весну в Тамбове повторяется одна и та же картина: благоустройство, выполненное в предыдущем

Апелляция вернула на новое рассмотрение уголовное дело в отношении застройщика 0 Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор генеральному директору строительной компании из Тамбова, обвиняемому в мошенничестве.

В Тамбове ремонтируют здания бывших общежитий 0 В Тамбове продолжается ремонт многоквартирных домов, которые ранее использовались как общежития. В настоящее время ведутся работы на здании, расположенном по адресу улица Рязанская, 28. Дом признан аварийным с прошлого года из-за серьезных проблем с гидроизоляцией и вентиляцией в душевых, что

В Тамбове осыпается фасад сцены и ступени площади Музыки 0 Жители Тамбова выражают недовольство состоянием площади Музыки, указывая на разрушенные фасады концертной площадки, осыпающиеся ступеньки, и изношенное покрытие сцены. Лестницы, ведущие к площади, также в плохом состоянии: плитка откалывается, создавая риск споткнуться.

В Тамбове начали строить школу без соответствующего разрешения 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ходе строительства школы на 1275 мест на улице Волжской в Тамбове, осуществляемого в рамках национального проекта «Образование».

ООО «МСК Строй» попало в «чёрный список» ФАС за срыв строительства ФОКа в Воронежской области 0 Воронежское УФАС включило тамбовскую строительную компанию ООО «МСК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Это решение было принято в связи с тем, что подрядчик не завершил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Борисоглебске Воронежской области в