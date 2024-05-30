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Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды»
Вчера, 18:32
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Тамбовский блогер Фёдор, известный под псевдонимом «Артефакт», оказался в центре скандала из-за своей реакции на новостную публикацию. Недовольный материалом, Фёдор выразил желание «набить морды и переломать пальцы» местным журналистам, о чем написал в своем телеграм-канале.
Судя по всему, возмущение блогера вызвала публикация в канале сетевого издания «ПроТамбов», где сообщалось о том, что «на улице Научная обвалилась кирпичная кладка стены у нового дома». Хотя в публикации Фёдора название издания прямо не упоминается, другие тамбовские медиа эту новость не освещали. Позже застройщик дал комментарий, утверждая, что это были плановые ремонтные работы. Дом находится в новом жилом комплексе «Вернадский».
На публикацию отреагировал депутат Тамбовской городской Думы, также редактор СМИ Артем Александров, который напомнил о недопустимости подобных заявлений.
«Материал, который вызвал негодование автора, может нравиться или не нравиться, но никому не допустимо делать подобные заявления в отношении журналистов, да вообще любого человека», — добавил Артём Александров.
Артем Александров попросил «Информационный центр СК» провести соответствующую проверку публикации блогера.
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