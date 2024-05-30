Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске

В Тамбове сгорел автомобиль

Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался о результатах работы за 2023 год

Возбуждено уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния медучреждения в Инжавинском округе

Ветеран В.Ф. Дергачёв встречает 79-ю годовщину Победы в возрасте 99 лет

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А.

В Тамбове из-за понижения уровня воды в реке Цне ввели режим повышенной готовности

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Боевой Славы».

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье

» » Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды»

Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды»

Вчера, 18:32
Комментариев: 0
Версия для печати
Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды» Тамбовский блогер Фёдор, известный под псевдонимом «Артефакт», оказался в центре скандала из-за своей реакции на новостную публикацию. Недовольный материалом, Фёдор выразил желание «набить морды и переломать пальцы» местным журналистам, о чем написал в своем телеграм-канале.

Судя по всему, возмущение блогера вызвала публикация в канале сетевого издания «ПроТамбов», где сообщалось о том, что «на улице Научная обвалилась кирпичная кладка стены у нового дома». Хотя в публикации Фёдора название издания прямо не упоминается, другие тамбовские медиа эту новость не освещали. Позже застройщик дал комментарий, утверждая, что это были плановые ремонтные работы. Дом находится в новом жилом комплексе «Вернадский».

На публикацию отреагировал депутат Тамбовской городской Думы, также редактор СМИ Артем Александров, который напомнил о недопустимости подобных заявлений.

«Материал, который вызвал негодование автора, может нравиться или не нравиться, но никому не допустимо делать подобные заявления в отношении журналистов, да вообще любого человека», — добавил Артём Александров.

Артем Александров попросил «Информационный центр СК» провести соответствующую проверку публикации блогера.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове хотят заключить концессию на управление электросетевым хозяйством

Артем Александров: «Городские чиновники игнорируют горожан»

Артем Александров: «В Тамбове не должно быть забытых окраин»

Депутат Артем Александров заявил о политическом заказе против него

Депутат Артем Александров запустил видеоканал

Артем Александров - самый молодой депутат Тамбовской городской Думы



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Пострадавшим от атаки украинского БПЛА будет оказана помощь

Сегодня, 09:09
0
31 мая ночью Тамбовскую область атаковал беспилотник самолетного типа ВСУ. Силами ПВО он был уничтожен, однако в одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа от ударной волны выбило стекла. Пострадавших нет.

1 июня стартует купальный сезон

Сегодня, 09:00
0
Первого июня в Тамбовской области начнется купальный сезон. На территории региона уже оборудовано 64 пляжа, из которых пять соответствуют высокому уровню комфорта. Летние зоны отдыха созданы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Бывший замдиректора «Тамбовавтодор» окажется на скамье подсудимых

Сегодня, 08:49
0
Бывший заместитель директора «Тамбовавтодор» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области.

Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды»

Вчера, 18:32
0
Тамбовский блогер Фёдор, известный под псевдонимом «Артефакт», оказался в центре скандала из-за своей реакции на новостную публикацию. Недовольный материалом, Фёдор выразил желание «набить морды и переломать пальцы» местным журналистам, о чем написал в своем телеграм-канале.

В Тамбовской области охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты

Вчера, 17:44
0
С начала 2024 года в охотничьих угодьях Тамбовской области было проведено 1144 выездных рейда, в ходе которых охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты.

Депутаты Тамбовской городской Думы довольны ремонтом дорог в Тамбове

30 мая 2024
0
На заседании Тамбовской городской Думы администрация города представила отчет о проделанной за прошедший год работе по содержанию и ремонту дорог. Отчет зачитал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Денис Зоологин. Он сообщил, что на ремонт дорог в

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске

29 мая 2024
0
28 мая свой профессиональный праздник отметили в Мичуринске пограничники – хранители рубежей нашей страны. За сутки до дня пограничника была проведена Всероссийская акция «Боевой расчет». Акцию провел ветеран боевых действий на таджико – афганской границе А.Л. Медников. Флаг поднимал ветеран боевых

В Тамбовской области подсчитали потери от заморозков

29 мая 2024
0
Весенние заморозки уничтожили 6,2% посевных площадей в Тамбовской области, сообщила 28 мая пресс-служба местного министерства сельского хозяйства.

Новая дорога в Сосновском округе за 1,3 млрд рублей прорастает травой

29 мая 2024
0
Дорога до Сосновки, принятая в декабре 2022 года, вскоре перестала радовать тамбовчан. Спустя год на ней были обнаружены многочисленные просадки, разрушения асфальта и трещины в верхнем слое. Подрядчик тогда провел ямочный ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Суд рассмотрит дело перевозчика о мошенничестве с использованием социальных карт

29 мая 2024
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве с использованием льготных транспортных карт в Мичуринске (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Как сообщает «Коммерсант», перед судом предстанет 41-летний Дмитрий Щетинин.

Парк Дружбы в Тамбове закроют для посещения

27 мая 2024
0
Лыжный стадион в парке «Дружба» в Тамбове временно закроется для посещения с 27 мая из-за ремонтных работ. В ходе реконструкции будут обновлены асфальтовые покрытия на трассах длиной 1,5 и 3 км.

Инфляция в Тамбовской области составила 6,7%

27 мая 2024
0
Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле составила 6,7%, что ниже общероссийского уровня. Основной причиной роста цен в регионе стали увеличенные расходы производителей, сообщили в тамбовском отделении Банка России.

В Рассказовском округе погибла невеста в ДТП накануне свадьбы

26 мая 2024
0
Поздно вечером 24 мая на участке трассы «Рассказово - Нижнеспасское - Ахтырка» произошла авария.

В Тамбове планируют отремонтировать ДК «Знамя труда»

26 мая 2024
0
В Тамбове планируется капитальный ремонт Дома культуры «Знамя труда», расположенного на улице Интернациональной, рядом с железнодорожным вокзалом. На обновление здания выделено около 104 миллионов рублей из муниципального бюджета. В 2024 году на работы будет потрачено 48,2 миллиона рублей, а в 2025

В Тамбове новые спортивные площадки уже пришли в негодность

26 мая 2024
0
«Кто понесет ответственность за систематическое некачественное благоустройство?» — задается вопросом депутат Тамбовской городской думы от КПРФ Артём Александров. Он напоминает своим читателям, что каждую весну в Тамбове повторяется одна и та же картина: благоустройство, выполненное в предыдущем

Апелляция вернула на новое рассмотрение уголовное дело в отношении застройщика

26 мая 2024
0
Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор генеральному директору строительной компании из Тамбова, обвиняемому в мошенничестве.

В Тамбове ремонтируют здания бывших общежитий

25 мая 2024
0
В Тамбове продолжается ремонт многоквартирных домов, которые ранее использовались как общежития. В настоящее время ведутся работы на здании, расположенном по адресу улица Рязанская, 28. Дом признан аварийным с прошлого года из-за серьезных проблем с гидроизоляцией и вентиляцией в душевых, что

В Тамбове осыпается фасад сцены и ступени площади Музыки

25 мая 2024
0
Жители Тамбова выражают недовольство состоянием площади Музыки, указывая на разрушенные фасады концертной площадки, осыпающиеся ступеньки, и изношенное покрытие сцены. Лестницы, ведущие к площади, также в плохом состоянии: плитка откалывается, создавая риск споткнуться.

В Тамбове начали строить школу без соответствующего разрешения

25 мая 2024
0
Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ходе строительства школы на 1275 мест на улице Волжской в Тамбове, осуществляемого в рамках национального проекта «Образование».

ООО «МСК Строй» попало в «чёрный список» ФАС за срыв строительства ФОКа в Воронежской области

25 мая 2024
0
Воронежское УФАС включило тамбовскую строительную компанию ООО «МСК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Это решение было принято в связи с тем, что подрядчик не завершил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Борисоглебске Воронежской области в

В Тамбове сгорел автомобиль

24 мая 2024
0
Вчера в центре Тамбова произошло возгорание автомобиля марки "Hyundai". Инцидент случился на улице Советской, недалеко от перекрёстка с улицей Чичканова.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги