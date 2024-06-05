Председатель областной Думы не видит возможности запретить сообщения о работе ПВО на региональном уровне Комментариев: 0



«В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, на региональном уровне мы можем установить административную ответственность только за нарушение наших региональных законов и иных нормативных правовых актов нашего региона и органов местного самоуправления. Таким образом, законодательное регулирование вопросов, касающихся сферы обороны и безопасности, на основе норм федерального законодательства не относится к полномочиям Тамбовской областной Думы», — написал спикер законодательного органа в своём Телеграм-канале.



Алексей Кондратьев такой ответ посчитал не совсем корректным и прокомментировал: «Уважаемые депутаты! Тот, кто стремится к достижению цели, ищет возможности... Прежде чем говорить о том, что решение проблемы невозможно на региональном уровне, советую изучить опыт других областей, которые нашли юридический способ ввести ответственность за публикации такого рода. Согласно Указу Президента РФ от 2022 года, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации поручено создать оперативные штабы, в том числе в целях реализации мер по обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Решения, принятые в рамках их компетенции, являются обязательными для исполнения».



В ряде регионов страны действительно действует запрет на подобные публикации, введённые на региональном уровне. Такие меры были, например, введены в Курской и Ленинградской областях, где для нарушителей установлены штрафные санкции.



Напомним, ранее к депутатам областной Думы обратился Алексей Кондратьев, бывший глава Тамбова и сенатор от Тамбовской области, а сейчас командир 12-й бригады в зоне проведения СВО. Он пояснил, что сообщения о сбитых БПЛА с фотографиями помогают врагу установить месторасположение российских сил ПВО и предложил проработать возможность введения ответственности за такие публикации. Предложение командира 12-й бригады и бывшего главы Тамбова Алексея Кондратьева ввести на региональном уровне ответственность за публикации фото и видео работы ПВО и вражеских БПЛА было отклонено председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным. Матушкин пояснил, что такие меры невозможно реализовать без соответствующего разрешения федеральных органов власти.— написал спикер законодательного органа в своём Телеграм-канале.Алексей Кондратьев такой ответ посчитал не совсем корректным и прокомментировал: «Уважаемые депутаты! Тот, кто стремится к достижению цели, ищет возможности... Прежде чем говорить о том, что решение проблемы невозможно на региональном уровне, советую изучить опыт других областей, которые нашли юридический способ ввести ответственность за публикации такого рода. Согласно Указу Президента РФ от 2022 года, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации поручено создать оперативные штабы, в том числе в целях реализации мер по обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Решения, принятые в рамках их компетенции, являются обязательными для исполнения».В ряде регионов страны действительно действует запрет на подобные публикации, введённые на региональном уровне. Такие меры были, например, введены в Курской и Ленинградской областях, где для нарушителей установлены штрафные санкции.Напомним, ранее к депутатам областной Думы обратился Алексей Кондратьев, бывший глава Тамбова и сенатор от Тамбовской области, а сейчас командир 12-й бригады в зоне проведения СВО. Он пояснил, что сообщения о сбитых БПЛА с фотографиями помогают врагу установить месторасположение российских сил ПВО и предложил проработать возможность введения ответственности за такие публикации.



