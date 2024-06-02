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Командир бригады им. Князя Владимира Алексей Кондратьев предлагает запретить публикации о работе ПВО
Сегодня, 09:58
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Командир бригады имени Князя Владимира, участвующей в СВО, Алексей Кондратьев, обратился к депутатам Тамбовской областной Думы с предложением разработать закон, запрещающий публикацию информации о деятельности сил ПВО.
А.В. Кондратьев объясняет свою инициативу тем, что в последнее время в интернете появилось много сообщений о сбитых украинских беспилотниках в различных местах, включая Тамбовскую область. Эти данные могут помочь ВСУ определить местоположение российских ПВО и нанести более точные удары. В настоящий момент законодательно ответственность за распространение такой информации не предусмотрена.
Алексей Кондратьев ранее занимал должности главы города Тамбова, сенатора от Тамбовской области и заместителя главы администрации Тамбовской области.
Военное образование он получил в Пензенском военном артиллерийском инженерном училище и Военной академии имени Фрунзе в Москве, а также служил в Ульяновской десантной дивизии. Он неоднократно принимал участие в боевых действиях в горячих точках, таких как Грузия и Сирия, и имеет награды.
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