|
Депутатам указали на то, что можно говорить, а что нельзя
Вчера, 09:18
Комментариев: 0
Версия для печати
На последнем заседании Тамбовской городской Думы был ужесточен регламент представительного органа. Теперь в разделе «Разное» депутатам можно обсуждать только темы, относящиеся к полномочиям и деятельности органов местного самоуправления.
Изменения были предложены руководством Думы. Председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова ранее высказала недовольство, что депутат Александров поднял вопросы, касающиеся прошедших избирательных кампаний.
Пользователи социальных сетей высказали мнение, что эта поправка направлена на то, чтобы уменьшить количество выступлений депутата Артёма Александрова на заседаниях представительного органа, поскольку другие депутаты, как правило, не выступают.
«Исходя из логики решения, мы не сможем, например, обозначать проблемы в сфере градостроительных конфликтов, поскольку эти вопросы относятся к компетенции органов исполнительной власти или отдельные темы в сфере ЖКХ. Депутаты поддержали не только сокращение собственных полномочий, а возможность представлять интересы наших избирателей», - заявил на Думе Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.