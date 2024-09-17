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В уголовном деле преподавателя мичуринского вуза по коррупционной статье появились новые эпизоды
Сегодня, 12:43
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В Мичуринске продолжается расследование коррупционного скандала, связанного с преподавателем одного из местных вузов. Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило два новых уголовных дела по факту получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, преподаватель получил 186 тыс. рублей от студентов за успешную сдачу зачётов и экзаменов без реальной проверки их знаний. Первые сообщения об этом появились в июне, когда стало известно о переводе 53 тыс. рублей на банковский счёт преподавателя. Позднее Следственный комитет сообщил о выявлении ещё двух эпизодов получения взяток.
В ближайшее время эти дела будут объединены с ранее возбужденным производством, связанным с аналогичными преступлениями, в которых также фигурирует этот преподаватель. На данный момент установлено, что общая сумма взяток, полученных подозреваемым, превышает 700 тыс. рублей. Коррупционная схема была раскрыта благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ.
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тамбовской области заявила, что следственные действия продолжаются, с целью установления всех обстоятельств и возможных новых эпизодов преступной деятельности преподавателя.
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