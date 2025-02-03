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В Тамбове сорвался проект цифрового планетария – поставщик оборудования исчез
Сегодня, 10:52
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Тамбовчане пока не смогут наблюдать звёздное небо в новом цифровом планетарии – поставщик оборудования не выполнил контрактные обязательства. Фирма «Новый Альянс» из Уфы, получившая контракт на 5 млн рублей, должна была установить оборудование в областном музейно-выставочном центре до 10 декабря 2024 года, но так и не выполнила поставку.
После многочисленных попыток связаться с подрядчиком Тамбовский областной краеведческий музей расторг контракт в одностороннем порядке. Организация также направила информацию в региональное управление ФАС, чтобы внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Интересно, что в Волгоградской области «Новый Альянс» уже попал в «чёрный список» за невыполненный контракт на поставку гримёрных столов для местного ТЮЗа.
Кроме того, краеведческий музей потребовал вернуть ранее выплаченный аванс в размере 1,5 млн рублей.
Ранее, летом 2024 года, в здании Музейно-выставочного центра был проведён ремонт стоимостью 400 тысяч рублей в рамках подготовки к запуску планетария. Дополнительно закуплено 30 кресел за 454 тысячи рублей. Всего на создание объекта из бюджета было выделено около 8 млн рублей. Теперь региональным властям предстоит либо искать нового подрядчика, либо пересматривать проект.
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