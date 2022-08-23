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Осуждена сотрудница Росприроднадзора за подделку акта проверки полигона «КомЭк»
Ленинский районный суд города Тамбова вынесен обвинительный приговор бывшей начальницы отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области Росприроднадзора за подделку акта проверки мусорного полигона «КомЭк».Ее признали виновной в служебном подлоге.
С целью привлечения общества по менее строгой статье проверяющий указал наличие дренажной системы отвода фильтра, приемного колодца для сбора фильтра и насосной станции для перекачки фильтра на полигоне в Тамбовском районе, хотя на самом деле ничего из перечисленного там не было.
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Ленинский районный суд города Тамбова вынесен обвинительный приговор бывшей начальницы отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области Росприроднадзора за подделку акта проверки мусорного полигона «КомЭк».Ее признали виновной в служебном подлоге.
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