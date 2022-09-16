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В Тамбове жильцы дома требуют перекрыть сквозной проезд через двор
Очередной жилой двор в Тамбове после того, как власти убрали ограждение, которое разделяло двор со стороны ул. Пензенская превратился в проезжую часть. Речь идет о доме по ул. Володарского, 4, где на днях прошло собрание жильцов дома. Пенсионеры и родители с детьми лишились возможности спокойно гулять на дворовой территории. Тротуаров во дворе не предусмотрено.
Жители подписали обращение, чтобы городские власти приняли аналогичные меры, которые были предприняты во дворе дома по ул. Куйбышева, 25, где сначала чиновники убрали бетонные вазоны, но потом разбили клумбу с целью обеспечения безопасного граждан.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который принял участие во встрече городские власти должны принять оперативные меры по обеспечению безопасности граждан, поскольку двор жилого дома – это не проезжая часть.
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Очередной жилой двор в Тамбове после того, как власти убрали ограждение, которое разделяло двор со стороны ул. Пензенская превратился в проезжую часть. Речь идет о доме по ул. Володарского, 4, где на днях прошло собрание жильцов дома. Пенсионеры и родители с детьми лишились возможности спокойно
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