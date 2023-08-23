РСХБ в Тамбовской области отменил комиссию за выпуск карт UnionPay Комментариев: 0



Рост внутреннего туризма в России набирает популярность, но при этом россияне продолжают совершать поездки за рубеж, как в деловых целях, так и для отдыха. Россельхозбанк поддерживает своих клиентов в стремлении расширить географию поездок – в августе 2023 года банк запустил акцию, позволяющую бесплатно оформить дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту МИР-UnionPay. Срок действия акции - до 31 декабря 2023 года.



Комиссия за оформление карты не взимается. При совершении операций по карте обслуживание также бесплатно (1). При отсутствии транзакций комиссия составит 1000 рублей за каждый расчетный период (2).



«В преддверии осенних дождей и зимних холодов многие россияне стараются продлить лето и уехать в отпуск к морю, чтобы зарядиться энергией до следующего лета. Карты UnionPay – это удобный инструмент совершения операций за рубежом, а бесплатная карта позволит её владельцам расслабиться и по-настоящему отдохнуть, не беспокоясь о финансах», - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.



Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт. Оформить дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay без комиссии можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении и на сайте банка или в любом отделении РСХБ.



Примечание:



1. Переводы физическим и юридическим лицам, а также операции, совершенные с использованием QR-кода, без карты или реквизитов карты, не учитываются.



2. Первый расчетный период обслуживания начинается в дату оформления карты и заканчивается в такую же дату следующего года. Второй и последующие расчетные периоды обслуживания равны году, начинаются в дату, следующую за датой окончания предыдущего расчетного периода, и заканчивается в такую же дату следующего года; Последний расчетный период обслуживания начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего расчетного периода, и заканчивается в дату окончания срока действия Карты или прекращения действия Карты.





АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



Kra23WiiV Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карты UnionPay – наиболее популярного расчётного средства у россиян за границей.Рост внутреннего туризма в России набирает популярность, но при этом россияне продолжают совершать поездки за рубеж, как в деловых целях, так и для отдыха. Россельхозбанк поддерживает своих клиентов в стремлении расширить географию поездок – в августе 2023 года банк запустил акцию, позволяющую бесплатно оформить дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту МИР-UnionPay. Срок действия акции - до 31 декабря 2023 года.Комиссия за оформление карты не взимается. При совершении операций по карте обслуживание также бесплатно (1). При отсутствии транзакций комиссия составит 1000 рублей за каждый расчетный период (2).- отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт. Оформить дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay без комиссии можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении и на сайте банка или в любом отделении РСХБ.Примечание:1. Переводы физическим и юридическим лицам, а также операции, совершенные с использованием QR-кода, без карты или реквизитов карты, не учитываются.2. Первый расчетный период обслуживания начинается в дату оформления карты и заканчивается в такую же дату следующего года. Второй и последующие расчетные периоды обслуживания равны году, начинаются в дату, следующую за датой окончания предыдущего расчетного периода, и заканчивается в такую же дату следующего года; Последний расчетный период обслуживания начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего расчетного периода, и заканчивается в дату окончания срока действия Карты или прекращения действия Карты.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23WiiV



