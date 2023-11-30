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На мусорном полигоне в Жердевке произошёл пожар
Сегодня, 13:23
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На территории мусорного полигона ООО «КомЭк» в Жердевке возник пожар, который был успешно ликвидирован бригадой спасателей всего через 20 минут после их прибытия в 8:00. По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС и распространенной через «ПроТамбов», возгорание затронуло строительный вагончик, полностью опустошив его внутреннее пространство площадью 16 кв.м. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал, что подчеркнуто в официальном заявлении ведомства.
Причины возгорания на данный момент расследуются специалистами, и пока что не представлены никакие предварительные версии. Следует отметить, что ООО «КомЭк» управляет несколькими мусорными полигонами в Тамбовской области, среди которых ранее были выявлены нарушения в размещении отходов, а также обнаружено 170 нарушений на одном из полигонов по результатам проверки Росприроднадзора. Несмотря на замечания в адрес компании, она избежала серьезных наказаний, так как бывшая сотрудница природоохранного ведомства подделала документы, утверждая, что нарушения со стороны «КомЭка» не были значительными, и за это ей было вынесено судебное решение.
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