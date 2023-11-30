В Тамбове зимой монтируют уличное освещение 0 Как сообщает администрация города на прошлой неделе в Тамбове начали проводить работы по установке освещения на нескольких внутридворовых территориях. Уже завершена установка новых столбов с освещением. Работы проводились на улицах Сенько, 12, 14, Франко, 4, 6 и на Астраханской, 195, к.1-4.

На мусорном полигоне в Жердевке произошёл пожар 0 На территории мусорного полигона ООО «КомЭк» в Жердевке возник пожар, который был успешно ликвидирован бригадой спасателей всего через 20 минут после их прибытия в 8:00. По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС и распространенной через «ПроТамбов», возгорание

Центр «Белый Слон» продолжает знакомить тамбовчан с культурой Китая 0 В первый день зимы в тамбовской городской библиотеке имени Боратынского студенты педагогического колледжа собрались на встречу со специалистами Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и китайскими студентами ТГУ имени Державина, чтобы познакомиться с китайской поэзией в

Бывшая сотрудница водоканала обвиняется по коррупционной статье 0 В Тамбовской области бывшая сотрудница компании "РКС-Тамбов" стала обвиняемой по части 6 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 204.2 Уголовного кодекса РФ в связи с коммерческим подкупом. Сотрудники регионального Управления Федеральной Службы Безопасности (УФСБ)

В Тамбове продолжают торговать табачными изделиями вблизи вузов 0 В Тамбове продолжают функционировать магазины табачной продукции неподалеку от образовательных учреждений. Прошло три месяца с того момента, как жители высказали свои опасения относительно законности размещения этих магазинов.

44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 25 декабря 2023 г. – очередная, 44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан.

В Тамбове увеличится плата по договорам социального найма 0 Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали предложение о повышении ставки квартплаты за использование жилого помещения по соглашениям социального найма. С начала следующего года предполагается индексация размера оплаты на 4%, что означает увеличение с 36 копеек до 57 копеек за квадратный метр.

В Тамбовской области спортивным туризмом занимаются около пяти тысяч жителей 0 На текущей Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит отраслевая неделя спорта региона. Представители Тамбовской области делятся своим опытом в области спортивного туризма.

Роспотребнадзор будет консультировать по выбору новогодних подарков 0 Управление Роспотребнадзора в Тамбовской области планирует запустить специализированную горячую линию, посвященную выбору новогодних подарков и обеспечению безопасности товаров для детей. Эту информацию распространила пресс-служба ведомства. Специалисты готовы предоставить ответы на вопросы жителей

Воздушную гавань области подготавливают к обслуживанию новых типов воздушных судов 0 Вопросы безопасности в железнодорожном и воздушном транспорте стали основной темой рабочего совещания между Главой региона и первым заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Юрием Городковым.

Жители Майский в Тамбове жалуются на недоделанные дороги 0 Жители из микрорайона Майский обратились в редакцию ИА «Онлайн Тамбов.ру», выражая свое недовольство продолжающимся ремонтом дорог, начатым еще весной текущего года. Согласно контракту, работы должны были быть завершены к 2 сентября, однако не все дороги были достроены. В течение осени улицы

Будет запущена работа трёх территориальных управления в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы было принято решение о введении трех новых территориальных управлений городской администрации в Тамбове. Важно отметить, что общее количество сотрудников администрации останется неизменным; они просто переместятся в новые места, ближе к жителям

Очередная встреча поколений прошла в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже третье десятилетие ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Исторические события последних 1,5 лет показали, что военные конфликты могут

Заявление о банкротстве МУП "Тамбовтеплосервис" оставили без рассмотрения 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение не рассматривать исковое заявление МУП "Тамбовинвестсервис" (МУП "ТИС") о признании банкротом МУП "Тамбовтеплосервис" (МУП "ТТС"). Это решение основано на том, что истец пропустил несколько заседаний без объяснения причин и не выражал желания

В доме-интернате для престарелых в Сосновском округе произошел пожар 0 Прокуратура Тамбовской области уведомила о возникновении пожара в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ТОГБСУ СОН). Инцидент произошел сегодня, 28 ноября, в 9 утра.

ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Котовска более 400 миллионов рублей 0 Ресурсоснабжающая компания ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области против администрации города Котовска. По данным «Коммерсант Черноземья», сумма требований этого концессионера к местным властям составляет 412,3 миллиона рублей.

Комитет культуры администрации Тамбова может возглавить артист из «Ивушки» 0 Юрий Ханин, артист балета Государственного академического ансамбля "Ивушка", может возглавить Комитет культуры администрации города Тамбова. Информацию об этом сообщили в администрации города порталу "Онлайн Тамбов.ру", однако официального назначения пока не произошло, и дата его ожидания остается

В Октябрьском районе также выявлены нарушения при реализации программы «Дорога к дому» 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову поступил новый ответ от прокуратуры на его обращение относительно нарушений условий муниципальных контрактов в рамках программы «Дорога к дому». На этот раз были раскрыты результаты проверки в Октябрьском районе города Тамбова.

В Тамбове оштрафовали за выбоины на проезжей части 0 В Тамбове прокуратура оштрафовала муниципальную организацию «Дирекция городских дорог» за недостаточное состояние участка дороги от улицы Гастелло до дома № 34 по улице Новикова-Прибоя, находящегося на западе города. Согласно данным прокуратуры, проведенная проверка выявила многочисленные дефекты

В Тамбове почтили память воинов погибших на Кавказе 0 26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на территории Северо-Кавказского региона. На Воздвиженском кладбище прошли панихида и траурный митинг.