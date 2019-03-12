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В Тамбовской области стабильная ситуация с прохождением паводка
Сегодня, 12:59
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В Тамбовской области стабильная ситуация с прохождением паводка. Не отмечается экстремальных ситуаций, в этой связи не проводится аварийный сброс воды на прудах и водохранилищах.
Плановые противопаводковые работы на днях были организованы в Бондарском, Пичаевском, Знаменском и Сампурском районах. При этом специалисты предупреждают, что на следующей неделе ожидается интенсивное таяния снега, сброс воды необходимо обязательно согласовывать с Тамбовским водным хозяйством.
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