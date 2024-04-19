В Тамбове прошел традиционный субботник на реке Студенец 0 20 апреля в Тамбове состоялся уже десятый субботник на берегах реки Студенец, который объединил горожан не только для очистки общественных территорий, но и для обсуждения важных вопросов, связанных с сохранением малых рек и исторического наследия города. Инициатива живет все эти годы благодаря

В рейтинге по динамике потребительского спроса область на 77 месте из 85 0 Тамбовская область заняла 77-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Основным показателем в исследовании, проведенном по заказу РИА «Новости», были изменения потребительского спроса в 2023 году. В области этот показатель вырос всего на 1%, а средние потребительские

Администрация Тамбова решила сдать в аренду новые автобусы 0 Администрация Тамбова выставляет на аукцион для аренды 12 новых автобусов, полученных городом этой весной в рамках федерального проекта по обновлению общественного транспорта. Аукцион пройдет на специализированной электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 17 мая, а заявки от участников

В Тамбовской области дорога почти за полмиллиарда рублей уже начала разваливаться 0 В Тамбовской области завершен ремонт дороги протяженностью 23,3 км до Жердевки, стоимостью 432 млн рублей. По информации активистов регионального отделения Народного фронта, хотя срок сдачи объекта был назначен на октябрь 2025 года, работы были выполнены значительно раньше.

Рок-фестиваль «Чернозем» может вернуться в Тамбов 0 В Тамбовской области возможно возвращение рок-фестиваля «Чернозем» (12+) в его исходном формате, подобном тому, каким он проводился в начальные годы существования. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил Евгений Хамин, воронежский предприниматель и инициатор фестиваля в Воронежской области, сообщает

В Тамбове готовятся к реставрации «Вечного огня» 0 В Тамбове давно возникла неотложная потребность в реставрации и обновлении замечательного памятника павшим во время Великой Отечественной войны, известного как «Вечный огонь», хотя некоторые утверждают, что его правильное название — «Вечная слава».

В Тамбовской области уже есть зараженные клещевым боррелиозом 0 В Тамбовской области наблюдается активизация клещей. В результате укусов клещей медицинскую помощь потребовали 136 человек, среди которых 37 детей.

Жители Тамбова возмущены возможным закрытием последней городской общественной бани 0 Жители города Тамбова обратились к главе Тамбовской области Максиму Егорову и главе городской администрации Максиму Косенкову с протестом против возможного закрытия последней общественной бани на улице Чичканова, 75.

Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы по инициативе председателя комитета, депутата от КПРФ Артема Александрова, обратился к администрации города Тамбова с запросом о реализации концессионного соглашения в части выполнения крупных работ на канализационном коллекторе по улицам Коммунальной и

Подрядчик, который благоустраивает парк в Тамбовском округе, может оказаться в «чёрном списке» 0 В микрорайонах Северный и Центральный посёлка Строитель была проведена проверка состояния объектов благоустройства. В администрации Тамбова сообщили, что организация, ответственная за центральный парк у Дома культуры «Молодёжный», задерживает выполнение работ.

В Тамбове проводят рейды по проверке санитарного состояния общественного транспорта 0 С приходом весны в Тамбове начались проверочные мероприятия по состоянию транспортных средств городского общественного транспорта, как сообщает МУП «Пассажирские перевозки». Недавний рейд, проведенный совместно с представителями комитета дорожного хозяйства, охватил конечные остановки:

Депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект концессии с ООО «ОРЭС-Тамбов» 0 На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели обновленный проект решения о передаче электросетевого хозяйства города Тамбова в концессию компании «ОРЭС-Тамбов» (ранее известной как ОАО «ТКС») без проведения конкурентных процедур.

Ветераны провели экскурсию в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. С началом специальной военной операции эта деятельность стала более активной и регулярной.

В Тамбовской области проверяют качество ремонта дорог 0 В Тамбовской области начата проверка качества ремонта дорог, выполненного в предшествующие годы. Возникшая проблема с большим количеством ям на дорогах вызывает серьезные вопросы.

Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала состояние здравоохранения 0 Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач и заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова, призвала своих коллег из Тамбова к открытости и честности в обсуждении проблем в сфере здравоохранения. Она выступила с таким заявлением на расширенной итоговой коллегии регионального профильного

В Тамбовской области возобновит работу санитарная авиация 0 В Тамбовской области вновь появилась возможность для возобновления полётов санитарной авиации, сообщает министерство здравоохранения региона. Это связано с установление тёплой погоды.

Суд обязал стоматологическую клинику выплатить 500 тыс. руб. за некачественное лечение 0 Моршанский районный суд признал клинику, расположенную в Моршанском муниципальном округе, виновной в причинении вреда по иску пациента, который остался недоволен качеством стоматологической услуги.

Школьники из Моршанска сделали поделки из вторсырья 0 В Моршанске состоялась выставка изделий из вторичного сырья, созданных учениками начальных классов школы №1 в рамках экологических занятий, проводимых в рамках ассоциации эко-школ региона.

Екатерина Мизулина посетит Тамбовскую область 0 Екатерина Мизулина, Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, объявила о своем визите в Тамбов в своем личном телеграм-канале.

В Тамбовской области ввели запрет на разведение огня в лесах 0 Решением правительства Тамбовской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Период повышенной опасности протянется обычно с апреля по ноябрь, и в это время ужесточаются меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров, а также вводятся правила поведения в лесу, связанные с использованием