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Администрация Тамбова решила сдать в аренду новые автобусы

Сегодня, 07:59
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Администрация Тамбова решила сдать в аренду новые автобусы Администрация Тамбова выставляет на аукцион для аренды 12 новых автобусов, полученных городом этой весной в рамках федерального проекта по обновлению общественного транспорта. Аукцион пройдет на специализированной электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 17 мая, а заявки от участников принимаются до 14 мая. Начальная арендная плата составляет около 29 тысяч рублей в месяц, а шаг аукциона – 1 449 рублей.

Планируется заключение договора с победителем торгов на 5 лет. По условиям договора, арендатор обязан использовать автобусы исключительно для осуществления пассажирских перевозок по регулярным городским маршрутам Тамбова № 1н, 10, и 10т. В дополнение к этому, ранее глава администрации города, Максим Косенков, объявил, что транспорт также будет эксплуатироваться на маршрутах №8 «Бокино – Чичерина – Бокино» и №8С «Динамо – микрорайон Северный – Динамо».
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